बलरामपुर में उपकेंद्र में लगेगा 10 एमबीए ट्रांसफार्मर, 19 हजार उपभोक्ताओं को मिलेगी बेहतर बिजली

संवाद सूत्र, हरैया सतघरवा (बलरामपुर)। बिजली उपकेंद्र बेलभरिया के पांच एमबीए ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि कर दी गई है। इसके स्थान पर 10 एमबीए का ट्रांसफार्मर लगाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इससे नेपाल सीमा से सटे गांवों को बेहतर बिजली आपूर्ति मिलेगी। ग्रामीणों को लो-वोल्टेज की समस्या से भी निजात मिलेगी। 19 हजार से अधिक उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली आपूर्ति मिलेगी।

बिजली उपकेंद्र में लगे कम क्षमता वाले ट्रांसफार्मर को बदलवाने के लिए क्षेत्रवासी काफी दिनों से मांग कर रहे थे। इसे गंभीरता से लेते हुए तुलसीपुर विधायक ने प्रबंध निदेशक मध्यांचल विद्युत को पत्र लिखकर समस्या से अवगत कराया। इस पर एक करोड़ 75 लाख की लागत से नया ट्रांसफार्मर लगाने की प्रक्रिया चल रही है। इससे लो-वोल्टेज, बार-बार की ट्रिपिंग, लाइन फाल्ट की समस्याओं से निजात मिलेगी। अब तक हरैया सतघरवा फीडर को गौरा से जोड़ा गया था। दूरी अधिक होने के चलते बिजली कटौती के साथ लो-वोल्टेज की समस्या आए दिन बनी रहती थी।

अवर अभियंता अजीत सिंह ने बताया कि ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाने से 19237 कनेक्शन धारक उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा। सीमा से सटे जंगल वर्ती सहित अन्य 950 गावों के लोगों को बिजली कटौती सहित अन्य समस्याओं से निजात मिलेगी।