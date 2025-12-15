Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सरयू पार के गांवों से 650 से अधिक मतदाता गायब, डीएम के निर्देश पर शुरू हुई जांच

    By Neeraj Chaubey Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 06:23 PM (IST)

    बलिया जिले के सरयू पार के गांवों से 650 से अधिक मतदाताओं के गायब होने का मामला सामने आया है। डीएम के निर्देश पर मतदाता सूची में अनियमितताओं की जांच शु ...और पढ़ें

    Hero Image

    सरयू पार के गांवों से 650 से अधिक मतदाता गायब।

    जागरण संवाददाता, बलिया (बांसडीह)। बांसडीह तहसील क्षेत्र में चल रहे मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। सरयू नदी के पार बसे गांवों दियरा भागर, कंचनार दियरा और गविरार आदि से 650 से अधिक मतदाता विस्थापित पाए गए हैं। इन मतदाताओं के गणना प्रपत्र न भरे जाने और उनके गायब होने के कारण प्रशासनिक गलियारों में जबरदस्त हलचल मच गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मामले की गंभीरता को देखते हुए, बड़ी संख्या में मतदाताओं के मिसिंग होने और उनके संबंध में सही जानकारी नहीं मिलने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। इसके तत्काल बाद, शुक्रवार को एसडीएम बांसडीह अभिषेक प्रियदर्शी के निर्देश पर प्रशासन हरकत में आया।

    खंड शिक्षा अधिकारी अनूप त्रिपाठी के नेतृत्व में संबंधित गांवों के बीएलओ और सुपरवाइजरों की एक टीम दियारा भागड़ पहुंची। टीम ने वहां गहनता से पूछताछ कर विस्थापित मतदाताओं की वास्तविक जानकारी जुटाने का प्रयास किया। प्रशासनिक जांच में पता चला है कि अकेले दियरा भागड़ गांव से 60 प्रतिशत से अधिक मतदाता अपने मूल स्थान से विस्थापित हो चुके हैं।

    बीते लोकसभा चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें तो इन गांवों के बूथ संख्या 304 , 305 व 306 पर क्रमशः 175, 100 व 179 मतदाताओं ने मतदान किया, जो वास्तविक मतदाताओं की संख्या के सापेक्ष काफी कम है। एसआईआर प्रक्रिया के तहत जब मैपिंग शुरू हुई, तब यह जानकारी हुई कि यहां के मतदाता अपने वास्तविक पते से पूरी तरह गायब हैं।

    इस संबंध में एसडीएम बांसडीह अभिषेक प्रियदर्शी ने बताया दियरा भागड़ समेत सभी प्रभावित गांवों में भौतिक सत्यापन कर विस्थापित हो चुके मतदाताओं की वास्तविक लोकेशन की जानकारी ली जा रही है। इसके बाद उनके वर्तमान लोकेशन का सत्यापन किया जाएगा।