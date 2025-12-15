सरयू पार के गांवों से 650 से अधिक मतदाता गायब, डीएम के निर्देश पर शुरू हुई जांच

जागरण संवाददाता, बलिया (बांसडीह)। बांसडीह तहसील क्षेत्र में चल रहे मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। सरयू नदी के पार बसे गांवों दियरा भागर, कंचनार दियरा और गविरार आदि से 650 से अधिक मतदाता विस्थापित पाए गए हैं। इन मतदाताओं के गणना प्रपत्र न भरे जाने और उनके गायब होने के कारण प्रशासनिक गलियारों में जबरदस्त हलचल मच गई है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए, बड़ी संख्या में मतदाताओं के मिसिंग होने और उनके संबंध में सही जानकारी नहीं मिलने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। इसके तत्काल बाद, शुक्रवार को एसडीएम बांसडीह अभिषेक प्रियदर्शी के निर्देश पर प्रशासन हरकत में आया।

खंड शिक्षा अधिकारी अनूप त्रिपाठी के नेतृत्व में संबंधित गांवों के बीएलओ और सुपरवाइजरों की एक टीम दियारा भागड़ पहुंची। टीम ने वहां गहनता से पूछताछ कर विस्थापित मतदाताओं की वास्तविक जानकारी जुटाने का प्रयास किया। प्रशासनिक जांच में पता चला है कि अकेले दियरा भागड़ गांव से 60 प्रतिशत से अधिक मतदाता अपने मूल स्थान से विस्थापित हो चुके हैं।

बीते लोकसभा चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें तो इन गांवों के बूथ संख्या 304 , 305 व 306 पर क्रमशः 175, 100 व 179 मतदाताओं ने मतदान किया, जो वास्तविक मतदाताओं की संख्या के सापेक्ष काफी कम है। एसआईआर प्रक्रिया के तहत जब मैपिंग शुरू हुई, तब यह जानकारी हुई कि यहां के मतदाता अपने वास्तविक पते से पूरी तरह गायब हैं।