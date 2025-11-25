यूपी में 2003 की मतदाता सूची ऑनलाइन होने से आसान हुई SIR प्रक्रिया, ऐसे चेक करें वोटर लिस्ट में नाम

जागरण संवाददाता, बैरिया (बलिया)। निर्वाचन आयोग और स्थानीय प्रशासन की ओर से मतदाता सूची का विशेष प्रगाण विशेष प्रगाण पुनरीक्षण प्रभावी किया गया है। चुनाव आयोग ने लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए एसआईआर की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए 2003 की मतदाता सूची को ऑनलाइन कर दिया है। अब मतदाता आसानी से अपनी जानकारी ऑनलाइन देखकर एसआईआर प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उप जिलाधिकारी बैरिया और सहायक निर्वाचन अधिकारी बैरिया, आलोक प्रताप सिंह ने बताया कि मतदाता सूची का मिलान 2003 की सूची से किया जा रहा है। पहले यह प्रक्रिया सूची से नाम निकालने के लिए लंबा समय लेती थी, लेकिन अब ऑनलाइन होने के कारण यह बहुत ही सरल और तेज हो गई है।

अब लोग केवल निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपनी जानकारी भर सकते हैं और आसानी से अपनी या अपने परिजनों का नाम खोज सकते हैं। एसआईआर प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एक विशेष पोर्टल पेज बनाया गया है, जहां पर नाम भरकर आसानी से मतदाता सूची में अपना विवरण देखा जा सकता है। इसके लिए उन्हें चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर ''एसआइआर 226'' विकल्प पर क्लिक करना होगा।

इसके बाद, दाहिने तरफ दिए गए ''सर्च इन लास्ट एसआईआर'' या ''सर्च बाय इलेक्ट्रेट डिटेल'' विकल्प का चयन करना होगा। यदि किसी को बूथ नंबर नहीं पता है, तो वह उसे छोड़ सकते हैं। अनुभाग का नाम और क्रम संख्या भी छोड़ सकते हैं, लेकिन नाम भरना अनिवार्य है।