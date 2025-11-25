Language
    यूपी में 2003 की मतदाता सूची ऑनलाइन होने से आसान हुई SIR प्रक्रिया, ऐसे चेक करें वोटर लिस्ट में नाम

    By Vidyabhushan Chaubey Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 10:40 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में 2003 की मतदाता सूची अब ऑनलाइन उपलब्ध है, जिससे SIR प्रक्रिया में आसानी होगी। जिन मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए थे, वे अब घर बैठे ही अपना नाम चेक कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर मतदाता अपना नाम खोज सकते हैं। इससे मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया सरल हो जाएगी।

    2003 की मतदाता सूची हुई ऑनलाइन होने से SIR प्रक्रिया में होगी सुविधा।

    जागरण संवाददाता, बैरिया (बलिया)। निर्वाचन आयोग और स्थानीय प्रशासन की ओर से मतदाता सूची का विशेष प्रगाण विशेष प्रगाण पुनरीक्षण प्रभावी किया गया है। चुनाव आयोग ने लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए एसआईआर की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए 2003 की मतदाता सूची को ऑनलाइन कर दिया है। अब मतदाता आसानी से अपनी जानकारी ऑनलाइन देखकर एसआईआर प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं।

    उप जिलाधिकारी बैरिया और सहायक निर्वाचन अधिकारी बैरिया, आलोक प्रताप सिंह ने बताया कि मतदाता सूची का मिलान 2003 की सूची से किया जा रहा है। पहले यह प्रक्रिया सूची से नाम निकालने के लिए लंबा समय लेती थी, लेकिन अब ऑनलाइन होने के कारण यह बहुत ही सरल और तेज हो गई है।

    अब लोग केवल निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपनी जानकारी भर सकते हैं और आसानी से अपनी या अपने परिजनों का नाम खोज सकते हैं।

    एसआईआर प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एक विशेष पोर्टल पेज बनाया गया है, जहां पर नाम भरकर आसानी से मतदाता सूची में अपना विवरण देखा जा सकता है। इसके लिए उन्हें चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर ''एसआइआर 226'' विकल्प पर क्लिक करना होगा।

    इसके बाद, दाहिने तरफ दिए गए ''सर्च इन लास्ट एसआईआर'' या ''सर्च बाय इलेक्ट्रेट डिटेल'' विकल्प का चयन करना होगा। यदि किसी को बूथ नंबर नहीं पता है, तो वह उसे छोड़ सकते हैं। अनुभाग का नाम और क्रम संख्या भी छोड़ सकते हैं, लेकिन नाम भरना अनिवार्य है।

    इसके बाद, पिता का नाम भरकर सर्च करने पर मतदाता सूची का पूरा विवरण प्रदर्शित हो जाएगा। इस प्रक्रिया में 2003 की मतदाता सूची का क्रम संख्या और भाग संख्या भी मिलेगा, जिसे ऑनलाइन बीएलओ को दे सकते हैं, जिससे एसआईआर प्रक्रिया में और भी सहूलियत हो सके।