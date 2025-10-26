सैंड आर्टिस्ट ने छठ पूजा की आस्था और विश्वास को रेत पर उकेरा

जागरण संवाददाता, बलिया। मुख्यालय से पांच किलोमीटर दूर गुरवा गांव में रविवार को सैंड आर्टिस्ट रुपेश सिंह ने रेत पर छठ पूजा की विविध परंपराओं और लोगों की आस्था को चित्रित किया।

कलाकार ने महापर्व को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया है। इस कला ने दर्शकों का ध्यान खींचा और स्थानीय लोगों में धार्मिक भावना का उत्साह बढ़ाया। अब यह इलाके में सेल्फी प्वाइंट बन गई है। रुपेश के मुताबिक इसे बनाने में उन्हें 15 घंटे लग गए।