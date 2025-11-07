Language
    यूपी में अब मोबाइल से होंगे डाकघर के सभी काम, ‘डाक सेवा 2.0’ एप लॉन्च और टोल फ्री नंबर भी जारी

    By Dilip Kumar Singh Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 02:45 PM (IST)

    बलिया में डाक सेवाओं को मोबाइल से जोड़ने के लिए ‘डाक सेवा 2.0’ एप लॉन्च किया गया है। अब डाकघर के सभी काम मोबाइल से हो सकेंगे। इसके साथ ही, डाक विभाग ने एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है, जिससे लोग डाक सेवाओं से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस पहल से नागरिकों को सुविधा मिलेगी।

    अब मोबाइल से होंगे डाकघर के सभी काम।

    जागरण संवाददाता, नवानगर (बलिया)। भारतीय डाक विभाग ने अपनी सेवाओं को आम जनता के और करीब लाने के लिए ‘डाक सेवा 2.0’ मोबाइल एप लॉन्च किया है। इस एप के जरिए अब डाकघर से जुड़े लगभग सभी काम घर बैठे मोबाइल से किए जा सकेंगे। यह कदम डाक विभाग को पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एंड्रॉयड उपयोगकर्ता इसे गूगल प्ले स्टोर से और आईफोन उपयोगकर्ता एप्पल एप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप के माध्यम से लोग अब पार्सल, स्पीड पोस्ट, रजिस्ट्री लेटर और मनीऑर्डर की ट्रैकिंग आसानी से कर सकेंगे। साथ ही, पार्सल का विवरण भरकर उसकी गणना, बुकिंग और ई-रसीद भी प्राप्त की जा सकती है।

    एप में शिकायत दर्ज करने, नजदीकी डाकघर खोजने, सेवाओं की जानकारी पाने और डिजिटल रसीद लेने की सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं। एप 23 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है जिनमें हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, पंजाबी, बंगाली, उर्दू, डोगरी, मैथिली और कोंकणी शामिल हैं।

    उपयोगकर्ता एप के दाएं कोने में दिए भाषा आइकन पर क्लिक कर अपनी पसंद की भाषा चुन सकते हैं। इसके अलावा एप में डार्क मोड फीचर भी दिया गया है, जिससे रात में इस्तेमाल करना आसान हो जाता है।

    सिकन्दरपुर डाकघर के पोस्टमास्टर प्रेम कुमार शुक्ला ने बताया कि यह एप लोगों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। अब उन्हें किसी छोटे-मोटे काम के लिए डाकघर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे पार्सल ट्रैक करना हो, शिकायत दर्ज करनी हो या नजदीकी डाकघर की जानकारी लेनी हो, सब कुछ मोबाइल से ही किया जा सकेगा। इससे समय की बचत होगी और कामकाज पारदर्शी बनेगा।

    उन्होंने बताया कि एप के माध्यम से ग्राहक टोल फ्री नंबर 1800-266-6868 पर कॉल कर अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं या सीधे एप में ऑनलाइन चैट के जरिए मदद ले सकते हैं।

    डाक विभाग ने बताया कि यह एप अब तक एक लाख से अधिक बार डाउनलोड किया जा चुका है। विभाग के सभी काउंटरों पर अब यूपीआई और क्यूआर कोड पेमेंट सुविधा भी शुरू की गई है।

    इस डिजिटल पहल से डाक विभाग की सेवाएं न केवल तेज होंगी, बल्कि उपभोक्ताओं को एक आधुनिक और भरोसेमंद अनुभव भी मिलेगा।