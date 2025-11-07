यूपी में अब मोबाइल से होंगे डाकघर के सभी काम, ‘डाक सेवा 2.0’ एप लॉन्च और टोल फ्री नंबर भी जारी

जागरण संवाददाता, नवानगर (बलिया)। भारतीय डाक विभाग ने अपनी सेवाओं को आम जनता के और करीब लाने के लिए ‘डाक सेवा 2.0’ मोबाइल एप लॉन्च किया है। इस एप के जरिए अब डाकघर से जुड़े लगभग सभी काम घर बैठे मोबाइल से किए जा सकेंगे। यह कदम डाक विभाग को पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

एंड्रॉयड उपयोगकर्ता इसे गूगल प्ले स्टोर से और आईफोन उपयोगकर्ता एप्पल एप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप के माध्यम से लोग अब पार्सल, स्पीड पोस्ट, रजिस्ट्री लेटर और मनीऑर्डर की ट्रैकिंग आसानी से कर सकेंगे। साथ ही, पार्सल का विवरण भरकर उसकी गणना, बुकिंग और ई-रसीद भी प्राप्त की जा सकती है।

एप में शिकायत दर्ज करने, नजदीकी डाकघर खोजने, सेवाओं की जानकारी पाने और डिजिटल रसीद लेने की सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं। एप 23 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है जिनमें हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, पंजाबी, बंगाली, उर्दू, डोगरी, मैथिली और कोंकणी शामिल हैं।

उपयोगकर्ता एप के दाएं कोने में दिए भाषा आइकन पर क्लिक कर अपनी पसंद की भाषा चुन सकते हैं। इसके अलावा एप में डार्क मोड फीचर भी दिया गया है, जिससे रात में इस्तेमाल करना आसान हो जाता है। सिकन्दरपुर डाकघर के पोस्टमास्टर प्रेम कुमार शुक्ला ने बताया कि यह एप लोगों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। अब उन्हें किसी छोटे-मोटे काम के लिए डाकघर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे पार्सल ट्रैक करना हो, शिकायत दर्ज करनी हो या नजदीकी डाकघर की जानकारी लेनी हो, सब कुछ मोबाइल से ही किया जा सकेगा। इससे समय की बचत होगी और कामकाज पारदर्शी बनेगा।