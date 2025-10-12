UP PCS 2025: जिले में 11248 अभ्यर्थियों ने परीक्षा से बनाई दूरी, प्रश्न पत्र को लेकर क्या बोले परीक्षार्थियों?
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) PCS 2025 की प्रारंभिक परीक्षा में जनपद के 11248 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। अभ्यर्थियों ने सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र को कठिन बताया, जिसमें करेंट अफेयर्स, इतिहास और भूगोल के प्रश्न अधिक थे। सीसैट का पेपर आसान था। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे और परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। UP PCS परीक्षा राज्य सरकार के विभागों में भर्ती के लिए होती है।
जागरण संवाददाता, बलिया। यूपीपीएससी-पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2025 जनपद के 22 केंद्रों पर आयोजित की गई। दो पालियों में आयोजित परीक्षा में 19248 परीक्षार्थियों के सापेक्ष केवल आठ हजार परीक्षार्थी शामिल हुए, जबकि 11248 ने परीक्षा छोड़ दी। अभ्यार्थियों को गहन तलाशी के बाद ही परीक्षा भवन में प्रवेश करने दिया गया। वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, वन प्रबंधन और सामान्य ज्ञान से प्रश्न आए थे।
अधिकांश विद्यार्थियों को सामान्य ज्ञान के प्रश्नों में ही ज्यादा समय लगा। परीक्षा देकर बाहर आए अभ्यार्थियों ने बताया कि परीक्षा भवन में व्यवस्था ठीक थी, लेकिन सामान्य ज्ञान के प्रश्नों ने ज्यादा उलझाया।
जनपद के लिए प्रत्येक पाली में 9624 परीक्षार्थी आवंटित किए गए थे। सहायक वन संरक्षक व क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा (प्रा.) परीक्षा दो पाली में हुई। सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक हुई प्रथम पाली की परीक्षा में केवल 4008 परीक्षार्थी उपस्थित रहे। जबकि 5616 अनुपस्थित रहे।
दोपहर 2:30 से 4:30 बजे तक हुई द्वितीय पाली की परीक्षा में 3992 परीक्षार्थी शामिल हुए। जबकि 5632 परीक्षार्थी गैरहाजिर रहे। प्रथम पाली में उपस्थित परीक्षार्थियों का प्रतिशत 41.56 और दूसरी पाली में 41.47 प्रतिशत रहा।
परीक्षा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। स्टैटिक मजिस्ट्रेट के अलावा जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह व पुलिस अधीक्षक ओमवीर से लगातार चक्रमण कर रहे थे। रिजर्व में भी सेक्टर और स्टैटिक मजिस्ट्रेट रखे गए थे।
क्या बोले अभ्यार्थी
पेपर ठीक था, लेकिन सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को हल करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। -नितेश कुमार, कुशीनगर।
पेपर अच्छा गया है, वनस्पति विज्ञान के कुछ प्रश्न को लेकर डाउट है, फिर भी परिणाम अच्छे आने का अनुमान है। -निशांत सिंह, कुशीनगर।
परीक्षा कक्ष में व्यवस्था ठीक थी पेपर बहुत बढ़िया गया है, सफलता मिलने की पूरी उम्मीद है। -सौरभ गोविंद राव, कुशीनगर।
परीक्षा में पेपर ठीक गया है, लेकिन सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न काफी कठिन थे, उसे हल करने में दिक्कत हुई। -श्रवण सिंह, गोरखपुर।
