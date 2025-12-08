UP Panchayat Chunav: पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट का सत्यापन शुरू, इस दिन होगा अंतिम प्रकाशन

जागरण संवाददाता, बलिया। आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी के तहत निर्वाचन आयोग ने पंचायत मतदाता सूची के सत्यापन का कार्य शुरू कर दिया है। विशेष रूप से उन मतदाताओं की संभावित डुप्लीकेट सूची तैयार की गई है, जिनका नाम विकासखंड के किसी अन्य गांव में भी दर्ज है। इनके सत्यापन का काम तेज गति से चल रहा है।

निर्वाचन नामावलियों का कम्प्यूटरीकरण व वार्ड की मैपिंग 11 से 22 दिसंबर तक होगी। अंतिम आलेख प्रकाशन दिसंबर 23 दिसंबर को, वहीं निरीक्षण दावा तथा आपत्ति 24 से 30 दिसंबर तक होगी। अंतिम प्रकाशन 6 फरवरी 2026 को होगा। एसडीएम आलोक प्रताप सिंह ने कहा मतदाताओं को चाहिए कि वह अपना मतदाता सूची में नाम अपने बीएलओ अथवा ब्लाक मुख्यालय पर चस्पा की गई सूची से देख ले। इसके बाद संशोधन के लिए दावा आपत्ति करें। सूचना पट्ट पर नोटिस न चस्पा होने से मतदाताओं में नाराजगी, बीडीओ से कहासुनी मुरलीछपरा विकासखंड मुख्यालय पर पंचायत चुनाव से संबंधित नोटिस सूचना पट्ट पर चस्पा कर दिया गया है लेकिन बैरिया विकासखंड कार्यालय में सोमवार शाम तक यह नोटिस प्रदर्शित नहीं की गई थी।

इससे मतदाता संभावित डुप्लीकेट सूची को लेकर जानकारी न मिलने से परेशान रहे। सूचना उपलब्ध न होने पर कुछ स्थानीय लोगों की खंड विकास अधिकारी (बैरिया) आदित्य कुमार सिंह से कहासुनी भी हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि जानकारी के अभाव में मतदाता सूची में नाम की जांच और दावा-आपत्ति करने में मुश्किल हो रही है।