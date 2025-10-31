यूपी में तिलहन और दलहन खेती के लिए फ्री मिनीकिट देगी योगी सरकार, इन डॉक्यूमेंट की होगी जरूरत

जागरण संवाददाता, बैरिया (बलिया)। राजकीय कृषि बीज भण्डार के प्रभारी सुशील कुमार यादव ने शुक्रवार को अपने केन्द्र पर जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार दलहन व तिलहन कृषि को बढ़ावा देने के लिए निशुल्क दलहन-तिलहन का बीज वितरण कर रही है। इस योजना के तहत अभी तक हमारे बैरिया केन्द्र से 245 किसानों में यह बीज वितरित किया जा चुका है।

बताया कि सुचारू रूप से वितरण के लिए बीजों का मिनीकिट बनाया गया है।जिसमे मटर 20 किलो, चना 16 किलो, मसूर आठ किलो और सरसों दो किलो का मिनीकिट बनाया गया है, जो किसानों में वितरण करना है। सहायक केंद्र अधिकारी ने बताया कि इसको प्राप्त करने के लिए किसानों को किसान पारदर्शी पोर्टल पर पंजीकृत होना जरूरी है। ऐसे ही पंजीकृत किसान यूपी एग्री दर्शन पोर्टल पर जाकर स्वम् अपने मोबाइल से अथवा किसी जनसेवा केन्द्र से डिमांड कर ले।