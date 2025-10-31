Language
    यूपी में तिलहन और दलहन खेती के लिए फ्री मिनीकिट देगी योगी सरकार, इन डॉक्यूमेंट की होगी जरूरत

    By Vidyabhushan Chaubey Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 02:54 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश सरकार तिलहन और दलहन की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को मुफ्त मिनीकिट प्रदान करेगी। इस योजना के तहत, किसानों को आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र और जमीन के कागजात जैसे दस्तावेज जमा करने होंगे। कृषि विभाग की वेबसाइट या नजदीकी कार्यालय में आवेदन करके किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, जिससे उन्हें बीज की लागत में मदद मिलेगी।

    प्रदेश सरकार तिलहन और दलहन खेती के लिए दे रहे फ्री मिनी किट।

    जागरण संवाददाता, बैरिया (बलिया)। राजकीय कृषि बीज भण्डार के प्रभारी सुशील कुमार यादव ने शुक्रवार को अपने केन्द्र पर जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार दलहन व तिलहन कृषि को बढ़ावा देने के लिए निशुल्क दलहन-तिलहन का बीज वितरण कर रही है। इस योजना के तहत अभी तक हमारे बैरिया केन्द्र से 245 किसानों में यह बीज वितरित किया जा चुका है।

    बताया कि सुचारू रूप से वितरण के लिए बीजों का मिनीकिट बनाया गया है।जिसमे मटर 20 किलो, चना 16 किलो, मसूर आठ किलो और सरसों दो किलो का मिनीकिट बनाया गया है, जो किसानों में वितरण करना है।

    सहायक केंद्र अधिकारी ने बताया कि इसको प्राप्त करने के लिए किसानों को किसान पारदर्शी पोर्टल पर पंजीकृत होना जरूरी है। ऐसे ही पंजीकृत किसान यूपी एग्री दर्शन पोर्टल पर जाकर स्वम् अपने मोबाइल से अथवा किसी जनसेवा केन्द्र से डिमांड कर ले।

    जनसेवा केंद्र से डिमाण्ड स्वीकृति के बाद उसकी हार्ड कॉपी लेकर बैरिया ब्लाक स्थित राजकीय कृषि बीज भण्डार से बीजो का मिनीकिट प्राप्त कर सकते है।

    यह योजना पहले आओ पहले पाओ के आधार पर स्टॉक रहने तक फ्री  उपलब्ध करा दी जाएगी। यह भी बताया कि सरसो का बीज 550 किसानों, मसूर का बीज 150 किसान, चना 150 किसान और मटर का बीज 10 किसानों में फ्री वितरण करने की योजना है। किसानों से अपील किया कि पंजीकृत किसान आवेदन करके नियमानुसार हमारे यहां से निशुल्क बीज प्राप्त कर सकते है।