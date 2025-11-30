यूपी में बिजली बिल राहत योजना के तहत 01 दिसंबर से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन, पहले चरण में मिलेगी सबसे अधिक छूट

जागरण संवाददाता, बलिया। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन (यूपीपीसीएल) ने बिजली उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए 'बिजली बिल राहत योजना' शुरू की है। यह योजना एक दिसंबर से प्रभावी होगी। इसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को बिजली बिलों के बकाये पर छूट तथा आसान भुगतान विकल्प उपलब्ध कराना है। बिजली बिल के बकाये से परेशान घरेलू उपभोक्ताओं और छोटे व्यापारियों को इससे राहत मिलेगी।

विभाग के अनुसार, पहले चरण में रजिस्ट्रेशन कराने वाले उपभोक्ताओं को सबसे ज्यादा लाभ दिया जाएगा। योजना को 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर लागू किया गया है, जिसमें तीन चरणों में छूट निर्धारित की गई है। पहले चरण में 25 प्रतिशत लाभ पहला चरण एक से 31 दिसंबर तक होगा। इस अवधि में रजिस्ट्रेशन कराने पर 25 प्रतिशत तक छूट और पूरा सरचार्ज माफ किया जाएगा। दूसरा चरण एक जनवरी से 21 जनवरी तक रहेगा जिसमें 20 प्रतिशत तक छूट दी जाएगी।

इसके अलावा तीसरा चरण एक फरवरी से शुरू होगा। इसमें रजिस्ट्रेशन कराने वालों को सिर्फ 15 प्रतिशत तक ही छूट का लाभ मिलेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए उपभोक्ताओं को 2000 रुपये जमा करने होंगे। योजना के तहत दो किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ता और एक किलोवाट भार तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को बिलों में छूट मिलेगी। 31 मार्च 2025 तक के बकाये पर अतिरिक्त छूट का प्रविधान है। एकमुश्त और मासिक दोनों विकल्प उपलब्ध यदि उपभोक्ता एकमुश्त बिल जमा करता है, तो विभाग द्वारा अतिरिक्त राहत भी दी जाएगी। साथ ही मासिक किश्तों का विकल्प भी उपलब्ध है। 750 रुपये मासिक किश्त पर 10 प्रतिशत छूट व 500 रुपये मासिक किश्त पर पांच प्रतिशत छूट का प्रविधान है।

योजना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि समय पर भुगतान अनिवार्य है। देर से भुगतान पर क्रमशः 50, 150 और 300 रुपये का जुर्माना लगेगा। लगातार चार बार किश्त न भरने पर उपभोक्ता को योजना से बाहर कर दिया जाएगा।

1.30 लाख उपभोक्ताओं पर 948 करोड़ बिजली बिल बकाया वर्तमान आंकड़े के अनुसार जनपद में 1.30 लाख 840 उपभोक्ताओं पर 948 करोड़ रुपये विद्युत बिल बकाया है। चार खंडों में प्रथम खंड में 23862 उपभोक्ता 170 करोड़ रुपये, द्वितीय खंड में 35835 उपभोक्ता 276 करोड़ रुपये, तृतीय खंड में 29327 उपभोक्ता 167 करोड़ रुपये और चतुर्थ खंड में 41816 उपभोक्ता 333 करोड़ रुपये लंबे समय से बिल बकाया है।