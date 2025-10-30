जागरण संवाददाता, बैरिया (बलिया)। पूर्वांचल में लगातार रह रहकर हो रही भारी बरसात ने खरीफ की फसल को बुरी तरह प्रभावित किया है। मंगलवार की रात से हो रही बेमौसम की बारिश ने किसानों को एक बार फिर से संकट में डाल दिया है।

पहले की बारिश में मक्का, अरहर और सब्जियों की फसलें बर्बाद हो चुकी थीं और अब छीमी यानी मटर की खेती भी खतरे में है। इस बारिश के कारण खेतों में 'सपटा' लगने की आशंका है, जिससे मटर के पौधे जमीन से ऊपर नहीं आ पाएंगे।

शिवाल मठिया के निवासी मनोज साहनी ने बताया कि उनके उपरवार के खेतों में मटर की फसल बोई गई थी, लेकिन इस बारिश ने उसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। मटर के बीज अब जम नहीं पाएंगे। बैरिया के चंद्रभान यादव ने कहा कि इस वर्ष मटर के बीज की कीमत कम होने के कारण उन्होंने मटर की खेती का रकबा बढ़ाया था, लेकिन अब बारिश ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया है। सूखने पर उन्हें दुबारा बुआई करनी पड़ेगी, जिससे छेमी की अगेती खेती नहीं हो पाएगी।

दोकटी दियारे में मटर की खेती करने वाले पदुम प्रसाद गुप्ता ने बताया कि पिछले साल मटर की खेती से लाभ देखकर उन्होंने इस साल भी मटर बोया था, लेकिन बेमौसम की बारिश ने उनकी फसल को नष्ट कर दिया। धतुरी टोला के विकास सिंह ने कहा कि जिन खेतों में बारिश का पानी नहीं भरा था, वहां भी मटर की खेती की गई थी।