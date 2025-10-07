Language
    यूपी में अविवाहित युवती ने अस्पताल के शौचालय में दिया बच्चे का जन्म, कुत्तों ने नोचकर मार डाला; मची अफरातफरी

    By Mahendra Kumar Dubey Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 06:36 AM (IST)

    बलिया के जिला अस्पताल में एक अविवाहित युवती ने शौचालय में बच्चे को जन्म दिया और उसे परिसर में फेंक दिया। कुत्तों द्वारा नोंचे जाने से शिशु की मौत हो गई। पेट दर्द होने पर युवती को अस्पताल लाया गया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है जबकि परिवार वाले घटना से इनकार कर रहे हैं। अस्पताल में अफरा-तफरी मची रही।

    जागरण संवाददाता, बलिया। जिला अस्पताल में रविवार की रात अविवाहित युवती ने शौचालय में बच्चे का जन्म देने के बाद परिसर में फेंक दिया। इस दौरान परिसर में टहल रहे कुत्तों ने शिशु का पैर और हाथ नोच डाला। जब तक लोग कुछ समझ पाते कि उसकी मौत हो गई।

    चिकित्सकों ने मामले की सूचना कोतवाली पुलिस को दे दी है। चिकित्सकों का कहना है कि शिशु का शव पोस्टमार्टम हाउस में सुरक्षित रख दिया गया है। हालांकि परिवार के लोग इस घटना को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

    यह है पूरा मामला

    रसड़ा क्षेत्र के एक गांव की युवती को पेट में दर्द होने के इलाज के लिए उसके पिता रात में जिला अस्पताल लेकर आए थे। यहां पर तैनात चिकित्सक डा. संतोष कुमार ने दर्द का इंजेक्शन लगाया। इसके बाद युवती शौचालय में चली गई। इस दौरान वह शिशु का जन्म दे दिया।

    स्वास्थ्य कर्मियों को चकमा देकर वह शिशु को इमरजेंसी वार्ड के बगल अंधेरा में फेंक दिया। परिसर में टहल रहे कुत्तों ने शिशु के हाथ-पैर को नोच डाला। मरीजों के साथ आए लोगों की नजर कुत्तों पर पड़ी तो वह तत्काल सुरक्षा कर्मियों को इसकी जानकारी दी।

    सुरक्षा कर्मियों ने कुत्तों को भगाकर चिकित्सकों को सूचना दी। इस बीच घटना को लेकर परिसर में अफरा-तफरी मच गई। स्वास्थ्य कर्मियों ने शिशु से लिपटी चुनरी से पहचान होने पर युवती से कड़ाई से पूछताछ की।

    युवती ने पूरी घटना को स्वीकार किया, लेकिन परिवार के लोग मानने को तैयार नहीं थे। चिकित्सकों ने मेमो में दर्ज करते हुए पूरी जानकारी पुलिस को दे दी।

    रात में कोई अविवाहित युवती को डिलिवरी होने की सूचना सुबह में मिली है। वह लोकलाज के भय से परिसर में शिशु को फेंक दिया था। शिशु की मौत हो गई है। मामले की जानकारी पुलिस को दे दी गई है।

    -डा. एसके सिंह, चिकित्सा अधीक्षक, जिला अस्पताल।