Train Cancel: मऊ-दोहरीघाट डीएमओ सवारी गाड़ी समेत कई ट्रेनें 18 दिसंबर तक रद, कुछ का मार्ग बदला

जागरण संवाददाता, रसड़ा (बलिया)। बलिया-वाराणसी वाया रसड़ा रेलखंड पर मऊ–दुल्लहपुर–खुरहट दोहरीकरण व नान-इंटरलाकिंग कार्य के कारण छह से लेकर 18 दिसंबर तक रेल विभाग द्वारा कई ट्रेनों के निरस्त कर दिए जाने तथा अनेक ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित कर दिए जाने के कारण शनिवार को रसड़ा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा।

यात्री सुबह 10 बजे जब ताप्ती गंगा एक्सप्रेस से जाने के लिए रसड़ा रेलवे स्टेशन पहुंचे तो उन्हें पता चला कि इस ट्रेन का रूट परिवर्तित कर दिया गया है जिससे सैकड़ों यात्रियों को असुविधा झेलनी पड़ी। रेल विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार इस दोहरीकरण व इंटरलाकिंग कार्य के कारण मार्ग परिवर्तित ट्रेनें मऊ होकर नहीं चलेंगी।

14005 लिच्छवी एक्सप्रेस 06 से 18 दिसम्बर 2025 छपरा-गाजीपुर-औड़िहार मार्ग से चलेगी। 19046 ताप्ती गंगा एक्सप्रेस 6 से 17 दिसम्बर 2025 तक फेफना- गाजीपुर-औड़िहार जौनपुर मार्ग से चलेगी, 19166 साबरमती एक्सप्रेस 06 से 15 दिसम्बर 2025 तक फेफना-गाजीपुर-औड़िहार-जौनपुर मार्ग से चलेगी, 15050 पूर्वांचल एक्सप्रेस 6 से 17 दिसंबर इंदारा-बलिया मार्ग से चलेगी, 5007/5008 कृषक एक्सप्रेस 13 से 18 दिसम्बर 2025 गोरखपुर से चलेगी जो मऊ नहीं आएगी।