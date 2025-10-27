बलिया में छठ पूजा की तैयारी के दौरान युवक की पोखरे में डूबने से मौत

जागरण संवाददाता, बलिया। मनियर क्षेत्र के मल्हौवा गांव में सोमवार को छठ महापर्व की तैयारी के दौरान 18 वर्षीय युवक अनुज पासवान की पोखरे में डूबने से मौत हो गई। अनुज अपने घर के निकट स्थित पोखरे पर छठ पूजा की वेदी बना रहा था, तभी अचानक उसका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में गिर गया।

घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और काफी प्रयास के बाद उसे पोखरे से बाहर निकाला। अनुज को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की आकस्मिक मृत्यु से पूरे गांव में शोक का माहौल व्याप्त हो गया है। छठ महापर्व के उल्लास के बीच गांववासियों ने गहरा दुःख व्यक्त किया। ग्रामीणों ने आपस में चर्चा कर यह निर्णय लिया कि इस वर्ष उक्त पोखरे पर छठ पर्व का आयोजन नहीं किया जाएगा और सभी ग्रामीण अपने-अपने घरों पर शांतिपूर्ण तरीके से पूजा करेंगे।

स्थानीय लोगों का मानना है कि यह घटना सुरक्षा और सावधानी की आवश्यकता को भी दर्शाती है। वेदी बनाते समय पोखरे के किनारे पर सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। ग्रामीणों ने अनुज की असामयिक मृत्यु पर शोक व्यक्त किया और उसके परिवार के प्रति गहरी संवेदना जताई। इस घटना ने सभी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि त्योहारों के दौरान सुरक्षा के उपायों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।