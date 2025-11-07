मछली पकड़ने गए 11 वर्षीय बच्चे की डूबने से दर्दनाक, सूचना मिलने ही गांव में छाया मातम

जागरण संवाददाता, बलिया। हल्दी क्षेत्र के नीरुपुर ढाले के पास शुक्रवार शाम एक दुखद घटना में 11 वर्षीय दिव्यांशु गुप्ता पुत्र दीपक गुप्ता की डूबने से मौत हो गई। वह अपने कुछ साथियों के साथ पास के ईंट भट्ठे के पानी में मछली पकड़ने गया था। इसी दौरान वह गहरे पानी में चला गया और डूब गया।

साथ गए बच्चों की चिल्लाहट सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद बालक को बाहर निकाला। उसे तुरंत स्वजन द्वारा निजी चिकित्सक के पास ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दिव्यांशु अपनी मां के साथ नीरुपुर में अपने नाना दर्दरमुनि गुप्ता के घर रह रहा था। वह अपने माता-पिता का इकलौता पुत्र था और उसकी तीन छोटी बहनें हैं। हलका प्रभारी सुभाष यादव ने बताया कि बालक गहरे पानी में चला गया था, जिसके कारण उसकी जान चली गई।