    बल‍िया में मोहन छपरा निवासी दो सगे भाइयों की ट्रक की चपेट में आने से मौत

    Updated: Wed, 19 Nov 2025 06:09 PM (IST)

    जागरण संवाददाता (दुबहर) बलिया। दुबहर थाना क्षेत्र के मोहन छपरा शिवरामपुर निवासी दो सगे भाइयों की बक्सर से लौटते समय भरौली के निकट ट्रक की चपेट में आने से दुखद मृत्यु हो गई।

    बुधवार सुबह मोहन छपरा के कृष्ण यादव (23 वर्ष) और अंकित यादव (18 वर्ष), पुत्र गोधन यादव किसी कार्यवश बक्सर गए थे। लौटते समय भरौली के समीप एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। जिला चिकित्सालय में लाए जाने पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

    कृष्णा अपने माता-पिता के पशुपालन और कृषि में सहयोग करते थे, जबकि अंकित इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने के बाद नौकरी की तैयारी कर रहे थे। घर में उनकी एक बहन भी है।

    दुर्घटना की सूचना मिलते ही उनके पिता जिला चिकित्सालय पहुंचे, जबकि घर में शोक और विलाप का माहौल बना हुआ है। कृष्णा यादव का विवाह 2022 में हुआ था, और उनकी पत्नी घर पर रहकर परिवार के कार्यों में मदद करती हैं। अंकित की शादी अभी नहीं हुई थी।

    यह घटना न केवल परिवार के लिए बल्कि पूरे गांव के लिए एक बड़ा सदमा है। स्थानीय लोगों ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है और मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की है।

    इस प्रकार की घटनाएं सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता की आवश्यकता को और अधिक उजागर करती हैं। इस दुखद घटना ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि सड़क पर सावधानी बरतना कितना आवश्यक है।