जागरण संवाददाता (दुबहर) बलिया। दुबहर थाना क्षेत्र के मोहन छपरा शिवरामपुर निवासी दो सगे भाइयों की बक्सर से लौटते समय भरौली के निकट ट्रक की चपेट में आने से दुखद मृत्यु हो गई। बुधवार सुबह मोहन छपरा के कृष्ण यादव (23 वर्ष) और अंकित यादव (18 वर्ष), पुत्र गोधन यादव किसी कार्यवश बक्सर गए थे। लौटते समय भरौली के समीप एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। जिला चिकित्सालय में लाए जाने पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

कृष्णा अपने माता-पिता के पशुपालन और कृषि में सहयोग करते थे, जबकि अंकित इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने के बाद नौकरी की तैयारी कर रहे थे। घर में उनकी एक बहन भी है। दुर्घटना की सूचना मिलते ही उनके पिता जिला चिकित्सालय पहुंचे, जबकि घर में शोक और विलाप का माहौल बना हुआ है। कृष्णा यादव का विवाह 2022 में हुआ था, और उनकी पत्नी घर पर रहकर परिवार के कार्यों में मदद करती हैं। अंकित की शादी अभी नहीं हुई थी।