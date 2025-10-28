बलिया में छठ पर्व पर कार्बाइड गन ने छीन ली किशोर की आंख की रोशनी

जागरण संवाददाता, बलिया। छठ पर्व की खुशियों के बीच जिले के गड़वार ब्लाक के सिहांचवर कला गांव में सोमवार शाम एक दर्दनाक हादसा हो गया। कार्बाइड गन चलाने की तैयारी कर रहे 16 वर्षीय नीतीश प्रजापति की बाईं आंख गंभीर रूप से झुलस गई। डाक्टरों के अनुसार, किशोर की कार्निया पूरी तरह नष्ट हो चुकी है और अब केवल ट्रांसप्लांट ही एकमात्र विकल्प बचा है।

नीतीश प्रजापति पुत्र अवधेश प्रजापति शाम को कार्बाइड गन लोड कर रहा था। पहली बार फायर न होने पर उसने समझा कि गन खराब हो चुकी है। उसने गन को चौकी पर पटक दिया। तभी अचानक जोरदार धमाके के साथ गन फट गई।