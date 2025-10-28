Language
    बलिया में छठ पर्व पर कार्बाइड गन ने छीन ली किशोर की आंख की रोशनी

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 06:23 PM (IST)

    बलिया में छठ पर्व के दौरान एक किशोर कार्बाइड गन से खेल रहा था। दुर्भाग्यवश, गन फट गई और किशोर की आंख की रोशनी चली गई। घटना के बाद परिवार में शोक का माहौल है। डॉक्टरों ने आंख की रोशनी वापस लाने में असमर्थता जताई है।

    जागरण संवाददाता, बलिया। छठ पर्व की खुशियों के बीच जिले के गड़वार ब्लाक के सिहांचवर कला गांव में सोमवार शाम एक दर्दनाक हादसा हो गया।

    कार्बाइड गन चलाने की तैयारी कर रहे 16 वर्षीय नीतीश प्रजापति की बाईं आंख गंभीर रूप से झुलस गई। डाक्टरों के अनुसार, किशोर की कार्निया पूरी तरह नष्ट हो चुकी है और अब केवल ट्रांसप्लांट ही एकमात्र विकल्प बचा है।

    नीतीश प्रजापति पुत्र अवधेश प्रजापति शाम को कार्बाइड गन लोड कर रहा था। पहली बार फायर न होने पर उसने समझा कि गन खराब हो चुकी है। उसने गन को चौकी पर पटक दिया। तभी अचानक जोरदार धमाके के साथ गन फट गई।

    विस्फोट से उठी तेज़ लपटें सीधे उसकी आंख में लगीं। स्वजन और ग्रामीण आनन-फानन घायल किशोर को जिला अस्पताल बलिया लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डाक्टरों ने वाराणसी के बीएचयू अस्पताल रेफर कर दिया।

    बीएचयू में आंख की सफाई की गई और दो दिन बाद पुनः जांच के लिए बुलाया गया। इस बीच 28 अक्टूबर को उसे उमा देवी अस्पताल, बलिया में दिखाया गया, जहां डाक्टरों ने बताया कि उसकी कार्निया पूरी तरह जल चुकी है और बिना ट्रांसप्लांट के दृष्टि लौटना संभव नहीं है।