बलिया में 11 कमरों के ताले तोड़कर चोरों ने नकदी-गहने व सामान उड़ाए, वारदात से पूरे इलाके में सनसनी
बलिया के बांसडीह में चोरों ने एक घर के 11 कमरों के ताले तोड़कर लाखों की चोरी की। अंकुर पब्लिक इंटर कॉलेज के प्रबंधक तरुण प्रकाश सिंह के घर हुई इस घटना के समय केवल उनके चचेरे भाई ज्ञान सिंह मौजूद थे। चोर नकदी, गहने और अन्य कीमती सामान ले गए। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। क्षेत्र में चोरी की बढ़ती घटनाओं से लोगों में दहशत है।
जागरण संवाददाता, बांसडीह (बलिया): क्षेत्र के हालपुर गांव में बुधवार रात चोरों ने एक बड़े मकान को निशाना बनाते हुए 11 कमरों के ताले तोड़कर लाखों रुपये के नकदी, गहने और कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की इस बड़ी वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है।
चोरी की यह घटना अंकुर पब्लिक इंटर कॉलेज, बांसडीह के प्रबंधक तरुण प्रकाश सिंह के मकान में हुई। घटना के समय घर में उनके चचेरे भाई ज्ञान सिंह अकेले मौजूद थे, जबकि परिवार के अन्य सदस्य इलाज के लिए दिल्ली गए हुए थे।
चोर देर रात पीछे का दरवाजा तोड़कर घर में दाखिल हुए और 11 कमरों व अलमारियों के ताले तोड़ डाले। इसके बाद उन्होंने सोने की चार चेन, चार अंगूठी, चार झुमके, चांदी की चार जोड़ी पायल, कपड़े, बर्तन, इंडक्शन चूल्हा, गैस चूल्हा समेत भारी मात्रा में गृहस्थी का सामान और करीब 40 हजार रुपये नकद चोरी कर लिए।
तड़के सुबह जब ज्ञान सिंह की नींद खुली, तो आंगन में बिखरा सामान देखकर उन्हें चोरी की जानकारी हुई। उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही कोतवाल राकेश उपाध्याय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और फॉरेंसिक टीम को बुलाकर घटनास्थल का निरीक्षण कराया। टीम ने मौके से साक्ष्य और नमूने एकत्र किए।
घरवालों ने बताया कि नवरात्र के दौरान भी इसी मकान में चोरी का प्रयास हुआ था, लेकिन उस समय घरवालों के जागने से चोर भाग निकले थे। तब भी पुलिस को सूचना दी गई थी और स्थलीय निरीक्षण हुआ था। इसके बावजूद दोबारा इसी मकान में चोरी की घटना होने से पुलिसिंग पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
क्षेत्र में लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं को लेकर स्थानीय लोगों में पुलिस प्रशासन के प्रति आक्रोश व्याप्त है। लोगों का कहना है कि पूर्व की चोरी की घटनाओं का खुलासा न होना चोरों के हौसले को बढ़ा रहा है।
