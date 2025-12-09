बलिया में प्रेमिका के ननिहाल पहुंचकर प्रेमी ने जहर खाकर दी जान, पुलिस ने बताई चौंकाने वाली बात
बलिया में एक युवक ने अपनी प्रेमिका के ननिहाल में जहर खाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार, युवक प्रेमिका से मिलने गया था, जहाँ विवाद के बाद उसने यह क ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, रसड़ा (बलिया)। रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में मंगलवार को प्रेम में पागल प्रेमी ने प्रेमिका के ननिहाल पहुंच गया। वह प्रेमिका को अपने साथ ले जाने की जिद करने लगा। आरोप है कि प्रेमिका व उसके स्वजन द्वारा इन्कार कर दिए जाने पर आक्रोशित प्रेमी ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। घटना की सूचना मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक कृपाशंकर वर्मा ने रसड़ा, नगरा थाने की पुलिस के साथ मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ कर दी।
नगरा क्षेत्र के एक गांव निवासी 22 वर्षीय युवक का प्रेम प्रसंग अपने ही पड़ोस की एक लड़की से हो गया था। आए दिन प्रेमी की हरकतों से परेशान लड़की के स्वजन ने उसको ननिहाल रसड़ा क्षेत्र के एक गांव में भेज दिया। इस बीच सुबह बाइक से युवक ननिहाल पहुंच गया और उसे अपने साथ ले जाने की जिद करने लगा। प्रेमिका व ननिहाल वाले इस अजीबो-गरीब घटना से अवाक रह गए और प्रेमी को यहां से चले जाने की हिदायत देने लगे। विफल होते देख युवक ने प्रेमिका के ननिहाल में ही जहर खाकर अचेत हो गया।
बेहोशी की हालत में लोगों ने उसे रसड़ा अस्पताल पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल बलिया रेफर कर दिया। लोग उसे मऊ ले गए जहां उपचार के दरम्यान उसने दम तोड़ दिया। रसड़ा, नगरा, भीमपुरा सहित अन्य थानों की पुलिस गांव पहुंचकर प्रेमिका के स्वजनों की धर-पकड़ सहित घटना की सच्चाई का पता लगाने में देर शाम तक जुटी रही। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई में जूट गई है। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी आलोक कुमार गुप्ता ने बताया कि प्रथम दृष्टया प्रेम प्रसंग का मामला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सच्चाई सामने आ सकेगी।
युवक के स्वजन का आरोप, प्रेमिका ने फोन कर बुलाया
युवक के स्वजन का आरोप है कि प्रेमिका के फोन करने पर युवक उसके ननिहाल गया था। युवक के छोटे भाई ने युवती के स्वजन पर हत्या करने की आशंका जताई है। इस संबंध में थानाध्यक्ष संजय मिश्रा ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। प्रथम दृष्ट्या मामला प्रेम प्रसंग का है। घटना रसड़ा में हुई है।
