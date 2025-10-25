सपा सांसद सनातन पांडेय बोले - "बिहार में बलिया वाले दहेज में मांगेंगे वोट"

जागरण संवाददाता, बलिया। बिहार चुनाव में स्टार प्रचारक के रूप में शामिल होने के बाद समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे ने शनिवार को कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार का संबंध 'बेटी और रोटी' का है। उन्होंने बताया कि बिहार के छपरा, सिवान और आरा क्षेत्रों के बिना यूपी के आधे से अधिक लड़के अविवाहित रह जाएंगे। मजाकिया अंदाज में उन्होंने कहा कि बिहार की जनता से चुनाव में महागठबंधन के पक्ष में 'दहेज' के रूप में वोट मांगेंगे। इसके लिए सपा के 20 सांसद बिहार जाएंगे और गठबंधन के पक्ष में वोट मांगेंगे।

पीडब्ल्यूडी डाक बंगले में पत्रकारों से बातचीत करते हुए पांडे ने कहा कि यूपी का बिहार के प्रति विशेष झुकाव है। दोनों राज्यों के बीच सामाजिक बंधन है। उन्होंने यह भी कहा कि बलिया के लोग 'दहेज' के नाम पर वोट मांगने जाएंगे। पांडे ने दावा किया कि बिहार में उनकी पार्टी सरकार बनाने जा रही है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि समाजवादी पार्टी बिहार में महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी और उनकी पार्टी का लक्ष्य बिहार में विकास और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना है। पांडे ने कहा कि बिहार की जनता को यह समझना होगा कि यूपी और बिहार का संबंध केवल भौगोलिक नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक भी है।