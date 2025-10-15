जागरण संवाददाता, नवानगर (बलिया)। बिजली बिल में गड़बड़ी, फर्जी रीडिंग और विभागीय मनमानी से परेशान उपभोक्ताओं को अब राहत मिलने वाली है। विद्युत विभाग ने बिलिंग प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से सिकंदरपुर विद्युत उपखंड में बड़े पैमाने पर स्मार्ट मीटर लगाने की मुहिम तेज कर दी है। इन मीटरों के लगने से उपभोक्ता अपनी बिजली खपत का ब्योरा स्वयं रियल टाइम में देख सकेंगे और गलत बिलिंग की शिकायतें लगभग समाप्त हो जाएंगी।

विभागीय आंकड़ों के अनुसार, सिकंदरपुर उपखंड के अंतर्गत कुल पांच उपकेंद्रों में 40829 उपभोक्ता पंजीकृत हैं। इनमें से अब तक 6260 उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। इन उपकेंद्रों में सिकंदरपुर टाउन, सिकंदरपुर ग्रामीण, कडसर, मालदह और गौरा मदनपुरा शामिल हैं।

उपकेंद्रवार विवरण के अनुसार, सिकंदरपुर टाउन के 4015 उपभोक्ताओं में से 2269 के यहां, सिकंदरपुर ग्रामीण क्षेत्र के 18371 उपभोक्ताओं में 1847, कडसर उपकेंद्र के 4547 उपभोक्ताओं में 321, मालदह उपकेंद्र के 8851 उपभोक्ताओं में 713, और गौरा मदनपुरा उपकेंद्र के 5,045 उपभोक्ताओं में 1,110 स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। इसके अलावा सरकार के निर्देश पर पिछले दो महीनों में 746 नए बिजली कनेक्शन स्मार्ट मीटर सहित जारी किए गए हैं।