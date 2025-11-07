छठवीं की छात्रा ने उठाया खौफनाक कदम, पांच साल के छोटे भाई ने शोर मचाकर बचाई जान

जागरण संवाददाता, बलिया: दुबहर क्षेत्र के कछुआ क्षेत्र स्‍थ‍ित एक गांव में छठवीं कक्षा की छात्रा ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगा ली। घर में मौजूद पांच साल के छोटे भाई ने शोर मचाकर बहन की जान बचाई। परिवार के लोगों ने उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत नाजुक होने पर डाक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद वाराणसी के लिए रेफर कर दिया।

स्वजन के मुताबिक प‍िता गैर जनपद में प्राइवेट नौकरी करते है। गांव पर उनकी पत्नी के अलावा बड़ी बेटी और छोटी बेटी 10 वर्षीय के अलावा पांच साल का बेटा रहता है। फंदे पर लटकने वाली पांडेय के छपरा गांव स्थित एक प्राइवेट स्कूल में कक्षा छह की छात्रा है। शुक्रवार को छोटे भाई की शादी के लिए लड़की देखने के लिए परिवार की महिलाएं बांसडीह चली गई, जबकि बड़ी बेटी सुबह में खेत पर काम करने के लिए निकल गई।

घर पर सिर्फ बाल‍िका और उसका पांच वर्षीय छोटा भाई था। इस बीच किसी कारणवश बाल‍िका ने अपनी रिहायशी झोपड़ी में गमछे का फंदा बनाकर फांसी लगा ली। बहन को फंदे पर लटकता देख मासूम भाई शोर मचाकर रोने लगा।