बलिया में 191 स्कूलों पर 2.31 करोड़ बिजली बिल बकाया, मंडराया कनेक्शन कटने का खतरा
बलिया जिले में 191 स्कूलों पर 2.31 करोड़ रुपये का बिजली बिल बकाया है। बिजली विभाग ने बकाया राशि जमा न करने पर कनेक्शन काटने की चेतावनी दी है, जिससे स् ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नगरा (बलिया)। परिषदीय स्कूलों में स्मार्ट क्लास संचालन से लेकर अन्य कार्य के लिए बिजली जरूरी है, लेकिन बजट के अभाव में नगरा के 191 परिषदीय स्कूलों का बिजली कटने का खतरा बढ़ गया है। इन स्कूलों पर बिजली का बिल 2.31 करोड़ रुपये का बकाया है। जिन स्कूलों पर कनेक्शन के बाद स्मार्ट मीटर लग गए हैं, वहां की बिजली आपूर्ति बंद हो गई है।
अब अन्य स्कूलों पर भी बिल बकाया होने से कनेक्शन काटे जाने का खतरा बढ गया हैं। स्कूलों का बिजली बिल जमा करने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत के प्रधान को दी गई है, लेकिन बिल जमा करने के लिए स्कूलों को कोई बजट नहीं दिया गया।
वर्ष 2021 में शिक्षा निदेशक ने अप्रैल 2018 के बाद का बिजली बिल ग्राम पंचायतों को जमा करने के लिए निर्देश दिया था, लेकिन ग्राम पंचायतों में इसके लिए अलग से बजट नहीं होने से बिल जमा नहीं हुआ और यह बिल की धनराशि बढ़ती चली गई।
सोमवार को उरैनी की शिक्षिका कुसुम सिंह ने खंड शिक्षाधिकारी रामप्रताप सिंह से बिजली कनेक्शन बंद होने की लिखित शिकायत लेकर पहुंची तब विभागीय अधिकािरियों की सक्रियता बढ़ी।
खंड शिक्षाधिकारी रामप्रताप सिंह ने सभी प्रधानाध्यापकों को ग्राम प्रधान से मिलकर बकाया बिल को जमा कराने को लेकर पत्र जारी किए हैं। इस संबंध में एसडीओ नगला जाहिद इकबाल ने बताया कि 13 परिषदीय स्कूलों के कनेक्शन स्मार्ट मीटर से बंद हो गए हैं। बिल जमा कराने को लेकर मंथन हो रहा है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।