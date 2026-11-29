जागरण संवाददाता, बांसडीह (बलिया)। सरयू नदी की तेज धारा महाराजपुर नाहर छपरा में लगातार कटान कर रही है। नदी का कटान अब खेतों और जमीनों से आगे बढ़कर आबादी और रिहायशी मकानों तक पहुंच गया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि कटान की जद में आए इंद्रदेव पाल को अपना मकान बचने की उम्मीद छोड़नी पड़ी।

किसी बड़े हादसे से बचने के लिए परिजन भारी मन से जेसीबी लगवाकर अपना आशियाना खुद ही तुड़वाने को मजबूर हो गए। जिस घर को बनाने में परिवार ने जीवनभर की कमाई लगा दी, उसे अपनी आंखों के सामने उजड़ते देखना उनकी विवशता बन गई है।