जागरण संवाददाता, बलिया। भृगु मुनि के शिष्य दर्दर मुनि के नाम पर लगने वाले ऐतिहासिक ददरी मेले में इस बार मनोरंजन का नया आकर्षण देखने को मिलेगा। मेले में पहली बार एक साथ दो सर्कस संचालित होंगे।

जिम्मी और बांबे सर्कस के संचालक इसकी तैयारियों में रात-दिन जुटे हुए हैं। दोनों सर्कस के शुरू होने से मेले में आने वाले लोगों, खासकर बच्चों को मनोरंजन का नया विकल्प मिलेगा।

अब तक ददरी मेले में किसी तरह एक ही सर्कस संचालित हो पाता था, लेकिन इस बार दो सर्कस एक साथ दर्शकों के सामने होंगे। सर्कस संचालकों के अनुसार, पहले सर्कस में पालतू और जंगली जानवरों के करतब प्रमुख आकर्षण हुआ करते थे। उन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक पहुंचते थे। हालांकि, जंगली जानवरों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगने के बाद सर्कस का स्वरूप बदल गया और इसका कारोबार भी प्रभावित हुआ।