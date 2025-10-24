Language
    यूपी के इस जिले में सरयू नदी पर बनेगा पक्का पुल, बलिया-सिवान के बीच आवागमन होगा आसान

    By Vidyabhushan Chaubey Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 09:32 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में सरयू नदी पर एक पक्का पुल बनाया जाएगा। इस पुल के बनने से बलिया और सिवान के बीच का रास्ता आसान हो जाएगा, जिससे लोगों को समय और पैसे की बचत होगी। इससे क्षेत्र में व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे आर्थिक विकास होगा।

    Hero Image

    सरयू नदी पर बनेगा पक्का पुल।

    जागरण संवाददाता, बैरिया (बलिया)। बलिया जनपद को सिवान से जोड़ने के लिए अब सरयू नदी पर पक्का पुल बनेगा। यह पुल राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 531 से जोड़ेगा। पुल बनने के बाद बलिया और सिवान के बीच सीधा सड़क संपर्क स्थापित हो जाएगा, जिससे क्षेत्र के लोगों को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलेगी।

    भारतीय किसान मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने शुक्रवार को अपने कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस पुल के निर्माण के लिए उन्होंने पहले ही भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पत्र भेजकर आग्रह किया था।

    पूर्व सांसद ने बताया कि शुक्रवार को उनकी नितिन गडकरी से फोन पर बात हुई। मंत्री ने सरयू नदी पर पक्का पुल निर्माण के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति जताते हुए बताया कि इसकी मंजूरी दे दी गई है, साथ ही सर्वेक्षण और डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तैयार करने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं।

    वीरेंद्र सिंह मस्त ने आगे कहा कि बकुलहा रेलवे स्टेशन के पास रेलवे की खाली पड़ी सैकड़ों एकड़ भूमि के उपयोग का प्रस्ताव उन्होंने सांसद रहते हुए दिया था, जो अभी रेल मंत्रालय के विचाराधीन है। इस विषय पर उनकी रेल मंत्री से भी बातचीत हुई है, जिन्होंने शीघ्र मंजूरी देने का भरोसा दिया है।

    उन्होंने बताया कि महुली में गंगा नदी पर पक्का पुल निर्माण से संबंधित सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं और डीपीआर भी तैयार है। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति सामान्य रही तो जल्द ही इसका भूमि पूजन किया जाएगा। पूर्व सांसद ने कहा कि सांसद रहने या न रहने से फर्क नहीं पड़ता। बलिया में विकास कार्यों की गति रुकेगी नहीं। मैं इसके लिए हमेशा प्रतिबद्ध हूं।

    उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार में देश और प्रदेश दोनों तेजी से विकास कर रहे हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी और आधारभूत संरचना को सशक्त बनाने की दिशा में बड़े कदम उठाए जा रहे हैं।