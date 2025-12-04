जागरण संवाददाता, सिकंदरपुर (बलिया)। थाना सिकंदरपुर क्षेत्र में बुधवार की रात गोवंशीय पशु की तस्करी में शामिल एक बदमाश को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। सिकंदरपुर पुलिस टीम खरीद से नदी की ओर जाने वाले मार्ग पर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी।

इसी दौरान एक संदिग्ध बाइक सवार को पुलिस ने रुकने का इशारा किया, लेकिन वह पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस ने उसे घेराबंदी में लिया, तो बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली बदमाश के पैर में लगी और घायल अवस्था में पुलिस ने उसे पकड़ लिया।

बदमाश की पहचान बृजेश निवासी मोहम्मदपुर, थाना घोसी, जनपद मऊ के रूप में हुई है। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि वह सुबह अपने एक साथी के साथ पिकअप वाहन में गोवंशीय पशुओं को लादकर बिहार में वध के लिए ले जा रहा था। पुलिस चेकिंग के दौरान वाहन पकड़े जाने पर वह मौके से फरार हो गया था और बाद में बाइक से भागने का प्रयास कर रहा था।

पुलिस ने उसके पास से एक नाजायज तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा बरामद किया है। घायल अभियुक्त को इलाज के लिए सदर अस्पताल बलिया में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। प्रभारी निरीक्षक मूलचंद चौरसिया ने बताया कि गोवंशीय तस्करों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और किसी भी कीमत पर अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा।

इस घटना ने क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। पुलिस प्रशासन ने तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का संकल्प लिया है। स्थानीय निवासियों ने पुलिस की तत्परता की सराहना की है और उम्मीद जताई है कि इस तरह की घटनाओं पर नियंत्रण पाया जाएगा।