ब्रजेश पाठक बोले- बंगाल से TMC को बाबरी की तरह जड़ से मिटा देंगे, सपा-कांग्रेस पर कही ये बात

जागरण संवाददाता, बलिया। जिस तरह बिहार में जंगलराज को जनता ने समाप्त कर दिया है, उसी तरह अब यूपी में भी सपा-कांग्रेस की दाल नहीं गलेगी। अखिलेश यादव मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से और इमरजेंसी लगाने वालों के साथ चलने की वजह से तरह-तरह की अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जब-जब समाजवादी पार्टी की सरकार सूबे में रही है तब-तब गुंडे, बदमाश, माफिया पनपे हैं। उक्त बातें उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कही। उन्होंने सोमवार को बलिया के वीर लोरिक स्पोर्ट्स स्टेडियम में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह की मौजूदगी में 69वीं राष्ट्रीय विद्यालयीय कुश्ती प्रतियोगिता का शुभारंभ किया और मीडिया से बातचीत में विपक्ष पर निशाना साधा।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि 2026 के विधानसभा चुनाव में बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को बाबरी मस्जिद की तरह जड़ से मिटा दिया जाएगा। कहा कि बंगाल में ममता सरकार साफ होगी और भाजपा की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनेगी जो बंकिम चंद्र चटर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

बंकिमचंद्र चटर्जी के खंडहर हो चुके पुस्तकालय वाले मकान को सरकार पूरे सम्मान के साथ जीर्णोद्धार कराएगी। दावा किया कि आगामी वर्ष 2027 में भाजपा 2017 का प्रदर्शन दोहराएगी और 325 से 330 सीटें जीतकर बहुमत की सरकार बनाएगी। कहा कि जिन लोगों ने इमरजेंसी के दौरान संविधान को कैदखाने में डाल दिया और बोलने पर पाबंदी लगा दी वह आज संविधान की किताब लेकर घूम रहे हैं।

बलिया में एक भी रोहिंग्या मिला तो भेजेंगे जेल रोहिंग्या व बांग्लादेशी घुसपैठियों के डिटेंशन सेंटर भेजने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि बलिया में यदि कोई एक भी रोहिंग्या मिलता है, तो उसे तुरंत जेल भेजा जाएगा।

पुराने दिनों को किया याद, की परिवहन मंत्री की तारीफ उपमुख्यमंत्री ने पुराने दिनों को भी याद किया। कहा कि 1987-88 में एक स्कूटर पर वह और परिवहन मंत्री एक साथ घूमते थे। उसी दौरान कहा था कि दयाशंकर सिंह प्रतिभा के बहुत धनी व्यक्ति हैं। आज एक ही मंच पर और एक ही कैबिनेट में काम करने का दोनों को अवसर प्राप्त हुआ है।

मंगल पांडेय व चित्तू पांडेय का नाम लेते हुए कहा कि बलिया ने अकेले अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। कहा कि पूरी दुनिया में जहां-जहां लोकतंत्र की बहाली की बात आती है वहां श्रद्धा के साथ जय प्रकाश नारायण का नाम लिया जाता है। कहा कि बलिया के ही चंद्रशेखर ने सिर्फ जनपद ही नहीं पूरे देश को चलाने का काम किया।

केंद्र व प्रदेश सरकार ने बढ़ाया खेल बजट उपमुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार ने खेल बजट बढ़ाया है ताकि खिलाड़ियों के लिए गांव में मिनी स्टेडियम बनाया जा सके। स्पोर्ट्स कालेज में सुविधाएं बढ़ाने के साथ खिलाड़ियों को डिप्टी एसपी, तहसीलदार समेत बड़े पदों पर भर्तियां की जा रही हैं।