पवन सिंह की पत्नी ज्योति बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में, रखी बड़ी शर्त

जागरण संवाददाता, बलिया। भोजपुरी अभिनेता और भाजपा नेता पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। यह कहना है ज्योति के पिता रामबाबू सिंह का। जिले के हरपुर मिड्ढी निवासी रामबाबू ने रविवार को अपने आवास पर पत्रकारों को बताया कि पवन सिंह यदि फिर से अपना लें तो बेटी ज्योति चुनाव नहीं लड़ेगी बल्कि उनके साथ सेवाभाव पत्नी की तरह रहेगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



पिता रामबाबू के मुताबिक वह एक दो दिन में पटना जाएंगे। बहुत जल्द निर्वाचन क्षेत्र और पार्टी संबद्धता तय की जाएगी। अभी बेटा दुर्गेश प्रताप सिंह पटना में तैयारी में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि किस सीट से और किस पार्टी के बैनर तले, या निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में, यह जल्द ही तय किया जाएगा। हालांकि बेटी की पसंद रोहतास जिले में काराकाट सीट है।