पवन सिंह की पत्नी ज्योति बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में, रखी बड़ी शर्त
भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। ज्योति के पिता रामबाबू सिंह ने बताया कि अगर पवन सिंह उन्हें अपना लेते हैं तो ज्योति चुनाव नहीं लड़ेंगी। वे जल्द ही निर्वाचन क्षेत्र और पार्टी तय करेंगे, हालांकि ज्योति की पसंद काराकाट सीट है। रामबाबू ने कहा कि पवन और ज्योति साथ रहें तो बेहतर है, अन्यथा ज्योति चुनाव लड़ेंगी।
जागरण संवाददाता, बलिया। भोजपुरी अभिनेता और भाजपा नेता पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। यह कहना है ज्योति के पिता रामबाबू सिंह का। जिले के हरपुर मिड्ढी निवासी रामबाबू ने रविवार को अपने आवास पर पत्रकारों को बताया कि पवन सिंह यदि फिर से अपना लें तो बेटी ज्योति चुनाव नहीं लड़ेगी बल्कि उनके साथ सेवाभाव पत्नी की तरह रहेगी।
पिता रामबाबू के मुताबिक वह एक दो दिन में पटना जाएंगे। बहुत जल्द निर्वाचन क्षेत्र और पार्टी संबद्धता तय की जाएगी। अभी बेटा दुर्गेश प्रताप सिंह पटना में तैयारी में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि किस सीट से और किस पार्टी के बैनर तले, या निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में, यह जल्द ही तय किया जाएगा। हालांकि बेटी की पसंद रोहतास जिले में काराकाट सीट है।
रामबाबू ने कहा कि काराकाट के लोगों का ज्योति के साथ घनिष्ठ संबंध तब विकसित हुआ जब उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान पवन सिंह के लिए प्रचार किया था। पिता के मुताबिक आरोप-प्रत्यारोप लगाने से अच्छा है कि पवन व ज्योति एक साथ रहें। यदि ऐसा होता है तो बेटी चुनाव नहीं लड़ेगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।