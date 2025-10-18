Language
    OP Rajbhar 'दूसरा पलटू राम', रात को अख‍िलेश से माफी और द‍िन में भाजपा संग मंच करते हैं साझा : रमाशंकर राजभर 

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 05:25 PM (IST)

    बलिया से सपा सांसद रमाशंकर राजभर ने सुभासपा नेता ओमप्रकाश राजभर पर तीखे आरोप लगाए। उन्होंने राजभर को 'दूसरा पलटू राम' बताते हुए कहा कि वे सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। सांसद ने प्रशासनिक भ्रष्टाचार, किसानों की समस्या और पत्रकारों पर दबाव जैसे मुद्दों को भी उठाया और सरकार पर जनता की अनदेखी करने का आरोप लगाया।

    राजभर ने प्रशासनिक तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार पर भी चिंता जताई। 

    जागरण संवाददाता, बांसडीह (बलिया)। सपा सांसद रमाशंकर राजभर ने शुक्रवार को एक पत्रकार वार्ता में सुभासपा नेता ओमप्रकाश राजभर पर तीखे आरोप लगाए। उन्होंने ओमप्रकाश राजभर को ‘दूसरे पलटू राम’ की उपाधि देते हुए कहा कि वह अपने विचारों में लगातार परिवर्तन करते रहते हैं और केवल सत्ता प्राप्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं।

    सांसद ने कहा कि राजभर रात में अखिलेश यादव से माफी मांगते हैं और दिन में भाजपा नेताओं के साथ मंच साझा करते हैं, जो उनकी राजनीतिक निष्ठा पर सवाल उठाता है। 

    राजभर ने प्रशासनिक तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि बिना रिश्वत के थाने और तहसील में कोई काम नहीं हो पाता। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि वह जनता की समस्याओं की अनदेखी कर रही है और अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं। आम लोगों की समस्याओं को नजरअंदाज किया जा रहा है, जिससे जनता में असंतोष बढ़ रहा है।

    सांसद ने सरयू नदी के कटाव से प्रभावित किसानों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि कई किसानों की जमीन नदी में बह गई है, लेकिन उन्हें न तो मुआवजा मिला है और न ही किसान सम्मान निधि। उन्होंने इस मुद्दे को संसद में उठाने का आश्वासन दिया और 25 अक्टूबर को मुख्य सचिव से मिलने की योजना बनाई है।

    राजभर ने पत्रकारों को भी संबोधित करते हुए कहा कि जो लोग सरकार के खिलाफ लिखते हैं, उन्हें धमकाया जाता है और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह जनता की आवाज़ उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। सांसद ने कुछ नेताओं को “परजीवी राजनीति” करने वाला करार दिया, जो केवल अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं।

    सांसद रमाशंकर राजभर ने ओमप्रकाश राजभर की राजनीतिक गतिविधियों और प्रशासनिक भ्रष्टाचार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका यह बयान क्षेत्र की राजनीति में नई चर्चा पैदा कर रहा है। 