SIR in UP: अब घर बैठे 5 मिनट में ऑनलाइन कर सकेंगे एसआईआर, BLO को फोन करके ऐसे बुक कराएं स्लॉट

जागरण संवाददाता, बलिया। निर्वाचन आयोग की ओर से बलिया समेत पूरे प्रदेश में 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) जारी है। इस दौरान वर्ष 2003 की मतदाता सूची को आधार मानकर मतदाताओं की जांच की जा रही है। जिला प्रशासन और बीएलओ को घर-घर जाकर सत्यापन की जिम्मेदारी दी गई है।

अब प्रक्रिया पूरी करने में महज आठ दिन बचे हैं और करीब 60 हजार फार्म भरे जा चुके हैं। इस प्रक्रिया को मतदाता घर बैठे भी ऑनलाइन पूरा कर सकते हैं। यह महज पांच मिनट में पूरा हो जाएगा। इस बार आयोग ने तकनीक का उपयोग बढ़ाते हुए मतदाताओं को बड़ी राहत दी है। जिन लोगों की वोटर आईडी से मोबाइल नंबर जुड़ा है और आधार व मतदाता पहचान पत्र में नाम में कोई अंतर नहीं है, वे पूरी एसआईआर प्रक्रिया घर बैठे ऑनलाइन ही पूरी कर सकते हैं। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि कागजी औपचारिकताओं से भी मुक्ति मिलेगी।

प्रक्रिया पूरी होने पर पावती रसीद भी तुरंत डाउनलोड की जा सकती है। इसके साथ ही आयोग ने मतदाताओं की समस्याओं के समाधान के लिए एक नई सुविधा भी शुरू की है, बीएलओ से बातचीत के लिए फोन स्लाट बुक करने की।

इससे जिन मतदाताओं को फॉर्म या विवरण में किसी प्रकार की दिक्कत है, वे सीधे बीएलओ से बात कर समाधान पा सकते हैं। यह पहल चुनाव आयोग की पारदर्शी और लोगों को सुविधा प्रदान करने की दिशा में की गई एक महत्वपूर्ण कोशिश मानी जा रही है।

60 हजार से अधिक एसआईआर फॉर्म भरे गये बलिया सदर तहसील के अंतर्गत एसआईआर के कुल मतदाताओं की संख्या 3 लाख 74 हजार हैं। इसके सापेक्ष अब तक 60 हजार से अधिक फार्म जा चुके हैं। जैसे-जैसे अंतिम तारीख नजदीक आ रही है, जिला प्रशासन के साथ ही सभी बीएलओ में इसको लेकर हलचल तेज हो रही है।