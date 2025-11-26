SIR in UP: अब घर बैठे 5 मिनट में ऑनलाइन कर सकेंगे एसआईआर, BLO को फोन करके ऐसे बुक कराएं स्लॉट
उत्तर प्रदेश में अब नागरिक घर बैठे 5 मिनट में ऑनलाइन एसआईआर कर सकेंगे। इसके लिए बीएलओ को फोन करके स्लॉट बुक कराना होगा। यह सुविधा संपत्ति संबंधी जानकारी प्राप्त करने और अपडेट करने में आसानी प्रदान करेगी, जिससे समय और प्रयास की बचत होगी। ऑनलाइन प्रक्रिया पारदर्शिता भी बढ़ाएगी।
जागरण संवाददाता, बलिया। निर्वाचन आयोग की ओर से बलिया समेत पूरे प्रदेश में 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) जारी है। इस दौरान वर्ष 2003 की मतदाता सूची को आधार मानकर मतदाताओं की जांच की जा रही है। जिला प्रशासन और बीएलओ को घर-घर जाकर सत्यापन की जिम्मेदारी दी गई है।
अब प्रक्रिया पूरी करने में महज आठ दिन बचे हैं और करीब 60 हजार फार्म भरे जा चुके हैं। इस प्रक्रिया को मतदाता घर बैठे भी ऑनलाइन पूरा कर सकते हैं। यह महज पांच मिनट में पूरा हो जाएगा।
इस बार आयोग ने तकनीक का उपयोग बढ़ाते हुए मतदाताओं को बड़ी राहत दी है। जिन लोगों की वोटर आईडी से मोबाइल नंबर जुड़ा है और आधार व मतदाता पहचान पत्र में नाम में कोई अंतर नहीं है, वे पूरी एसआईआर प्रक्रिया घर बैठे ऑनलाइन ही पूरी कर सकते हैं। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि कागजी औपचारिकताओं से भी मुक्ति मिलेगी।
प्रक्रिया पूरी होने पर पावती रसीद भी तुरंत डाउनलोड की जा सकती है। इसके साथ ही आयोग ने मतदाताओं की समस्याओं के समाधान के लिए एक नई सुविधा भी शुरू की है, बीएलओ से बातचीत के लिए फोन स्लाट बुक करने की।
इससे जिन मतदाताओं को फॉर्म या विवरण में किसी प्रकार की दिक्कत है, वे सीधे बीएलओ से बात कर समाधान पा सकते हैं। यह पहल चुनाव आयोग की पारदर्शी और लोगों को सुविधा प्रदान करने की दिशा में की गई एक महत्वपूर्ण कोशिश मानी जा रही है।
60 हजार से अधिक एसआईआर फॉर्म भरे गये
बलिया सदर तहसील के अंतर्गत एसआईआर के कुल मतदाताओं की संख्या 3 लाख 74 हजार हैं। इसके सापेक्ष अब तक 60 हजार से अधिक फार्म जा चुके हैं। जैसे-जैसे अंतिम तारीख नजदीक आ रही है, जिला प्रशासन के साथ ही सभी बीएलओ में इसको लेकर हलचल तेज हो रही है।
ऑनलाइन एसआईआर की प्रक्रिया
- https://voters.eci.gov.in/enumeration-form-new पर जाएं।
- अपना राज्य चुनें और वोटर आईडी नंबर दर्ज करें।
- आपकी जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देगी।
- वोटर आईडी से जुड़े मोबाइल नंबर पर भेजा गया आटीपी डालें।
- आवश्यक विवरण भरें और फॉर्म सबमिट करें।
- आधार नंबर दर्ज करें, आधार लिंक मोबाइल पर आए आटीपी को भरें।
- प्रक्रिया पूरी होने का संदेश मोबाइल पर प्राप्त होगा, पावती रसीद डाउनलोड कर सकते हैं।
बीएलओ से ऐसे बुक करें फोन स्लॉट
- निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट खोलें।
- सर्विसेज विकल्प पर क्लिक करें।
- बुक काल विथ बीएओ चुनें।
- वोटर आईडी नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
- सबमिट करते ही बीएलओ से बातचीत का फोन स्लाट बुक हो जाएगा।
- चयनित समय पर बीएलओ स्वयं फोन कर मतदाता की समस्या का समाधान करेंगे।
मतदाता एसआईआर प्रक्रिया को घर बैठे आनलाइन भी पूरा कर सकते हैं। ऑफलाइन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए तहसील क्षेत्र में 300 से अधिक बीएलओ लगाए गये हैं। -तिमराज सिंह, एसडीएम, बलिया सदर।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।