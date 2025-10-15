जागरण संवाददाता, बलिया। प्रदेश सरकार में परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि ओमप्रकाश राजभर अभी भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के साथ मजबूती से जुड़े हुए हैं। वह उनके पुराने साथी हैं। बिहार चुनाव में उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन उन्हें सीटें नहीं मिलीं। इस बारे में उनसे बातचीत की जाएगी। कलेक्ट्रेट में बुधवार आयोजित एक कार्यक्रम के बाद मंत्री ने एनडीए द्वारा सुभासपा को सीट न दिए जाने के सवाल पर प्रतिक्रिया दी।

ओमप्रकाश राजभर पुराने सहयोगी, बातचीत से सुलझाएंगे मामला

बिहार विधानसभा चुनाव में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को सीट न दिए जाने को लेकर उठे असंतोष और अकेले चुनाव मैदान में उतरने पर मंत्री ने कहा कि उस समय बिहार में गठबंधन की तस्वीर स्पष्ट नहीं थी।

भले सीटें नहीं मिलीं लेकिन इस मामले में आपसी बातचीत से सुलझा लिया जाएगा। वह पुराने सहयोगी हैं और भविष्य में भी साथ बने रहेंगे। मंत्री ने कहा कि ओमप्रकाश राजभर एनडीए का हिस्सा हैं और किसी तरह की दूरी नहीं बनी है।

प्रशांत किशोर की पार्टी का कोई जनाधार नहीं : मंत्री

मंत्री ने जन सुराज पार्टी और इसके संस्थापक प्रशांत किशोर पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है। यह संगठन महज वोट काटने की रणनीति पर काम कर रहा है। जो लोग अन्य दलों से टिकट नहीं पा सके, वही इसमें शामिल हो रहे हैं।