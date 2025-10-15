Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बिहार में सुभासपा को सीट नहीं म‍िलने पर भी ओमप्रकाश राजभर एनडीए के साथ : दयाशंकर सिंह

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 07:07 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के मंत्री दयाशंकर सिंह ने स्पष्ट किया कि बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए सीट नहीं मिलने पर भी ओमप्रकाश राजभर एनडीए के साथ हैं। उन्होंने कहा कि राजभर बिना किसी शर्त के गठबंधन के साथ हैं और एनडीए को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सीट बंटवारे को लेकर कोई मतभेद नहीं है, राजभर का लक्ष्य एनडीए को विजय दिलाना है।

    prefferd source google
    Hero Image

    ओमप्रकाश राजभर पुराने सहयोगी, बातचीत से सुलझाएंगे मामला।

    जागरण संवाददाता, बलिया। प्रदेश सरकार में परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि ओमप्रकाश राजभर अभी भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के साथ मजबूती से जुड़े हुए हैं। वह उनके पुराने साथी हैं। बिहार चुनाव में उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन उन्हें सीटें नहीं मिलीं। इस बारे में उनसे बातचीत की जाएगी। कलेक्ट्रेट में बुधवार आयोजित एक कार्यक्रम के बाद मंत्री ने एनडीए द्वारा सुभासपा को सीट न दिए जाने के सवाल पर प्रतिक्रिया दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ओमप्रकाश राजभर पुराने सहयोगी, बातचीत से सुलझाएंगे मामला
    बिहार विधानसभा चुनाव में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को सीट न दिए जाने को लेकर उठे असंतोष और अकेले चुनाव मैदान में उतरने पर मंत्री ने कहा कि उस समय बिहार में गठबंधन की तस्वीर स्पष्ट नहीं थी।

    भले सीटें नहीं मिलीं लेकिन इस मामले में आपसी बातचीत से सुलझा लिया जाएगा। वह पुराने सहयोगी हैं और भविष्य में भी साथ बने रहेंगे। मंत्री ने कहा कि ओमप्रकाश राजभर एनडीए का हिस्सा हैं और किसी तरह की दूरी नहीं बनी है।

    प्रशांत किशोर की पार्टी का कोई जनाधार नहीं : मंत्री
    मंत्री ने जन सुराज पार्टी और इसके संस्थापक प्रशांत किशोर पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है। यह संगठन महज वोट काटने की रणनीति पर काम कर रहा है। जो लोग अन्य दलों से टिकट नहीं पा सके, वही इसमें शामिल हो रहे हैं।

    आजम खान को वाई श्रेणी की सुरक्षा दिए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का दायित्व है कि हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करे। यदि किसी व्यक्ति को खतरे की आशंका है, तो उसे सुरक्षा देना प्रशासन का जिम्मेदारी है।