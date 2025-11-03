81 हजार लोगों के खाते में नहीं पहुंची वृद्धावस्था पेंशन की राशि, NPCI न कराने पर रह जाएंगे वंचित
बलिया में 81 हजार से ज्यादा वृद्धजनों को वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिली, क्योंकि उन्होंने NPCI नहीं कराया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत NPCI अनिवार्य है। सरकार लाभार्थियों को NPCI कराने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, ताकि वे पेंशन से वंचित न रहें। NPCI न कराने से खाते पेंशन प्रणाली से लिंक नहीं हो पाए हैं। सरकार ने जल्द NPCI कराने की अपील की है।
जागरण संवाददाता, बलिया। जिले में वृद्धावस्था पेंशन के लिए नए आवेदकों को लेकर कुल संख्या 2.51 लाख हो गई थी, लेकिन सत्यापन में 7141 छंट गए। 2.44 लाख 102 का समाज कल्याण विभाग की ओर से सत्यापन किया गया, लेकिन इधर 1.62 लाख 633 के खाते में प्रति लाभार्थी तीन हजार रुपये पहुंची हैं। 81469 के खाते में त्रैमासिक किस्त नहीं पहुंची है।
जिले के बुजुर्गों को 48.78 करोड रुपये पेंशन दिया गया है। जिसके खाते में यह राशि पहुंची है, वह तो खुश हैं, पात्र रहते हुए भी जिनके खाते में यह राशि नहीं पहुंची है, वह कई महीनों से विभाग का चक्कर लगा रहे हैं।
नवानगर के महुलानपार निवासी मरछिया देवी की उम्र 82 वर्ष है। एक साल पहले तक उन्हें पेंशन मिलता था, लेकिन इस वर्ष में कोई किस्त नहीं मिली है। इसी क्षेत्र के आदमपुर निवासी मैना देवी की उम्र 85 वर्ष है। इनको भी एक साल पहले तक पेंशन मिलता था, लेकिन इस वर्ष में कोई किस्त नहीं मिली है।
नवानगर के ही सिसोटार गांव के निवासी देवेंद्र चौधरी ने बताया कि मार्च में ही पेंशन के लिए आवेदन किया था, लेकिन अभी तक कोई किस्त नहीं मिली। अधिकारियों से पूछने पर वह भी कुछ स्पष्ट नहीं बता रहे हैं। इस तरह से और भी बुजुर्ग हैं जो ब्लाक और जिला मुख्यालय पर पेंशन के लिए कार्यालयाें का चक्कर काट रहे हैं।
एनपीसीआई का भी फंसा है पेच
जिले में लगभग 50 हजार वृद्ध लाभार्थी ऐसे भी हैं जिनके खाते में पेंशन की धनराशि ई-केवाईसी कराने के बाद भी नहीं पहुंच पा रही है। सब कुछ होने के बाद नेशनल पेमेंट्स करपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) को लेकर पेच फंसा है। लाभार्थी जब तक एनपीसीआई नहीं कराएंगे, खाते में पेंशन की धनराशि नहीं जाएगी।
ऑनलाइन आवेदन करने के तरीके
आधिकारिक वेबसाइट पर वृद्धावस्था पेंशन के विकल्प पर क्लिक करना होगा। पूछे गए विवरण, जैसे कि आपका नाम, पता, बैंक खाता विवरण, आय विवरण और अन्य व्यक्तिगत जानकारी भरना होगा। आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की कॉपी, और हाल की तस्वीर स्कैन करके अपलोड करना होगा।
सबमिट के समय मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी और कैप्चा कोड दर्ज कर फार्म को जमा करना हेागा। इसे बाद एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, जिसे आगे के संदर्भ के लिए सुरक्षित रखना होगा।
वृद्धावस्था पेंशन के सभी लाभर्थियों के सत्यापन का कार्य लगभग पूर्ण है। इधर 1.62 लाख 633 लाभार्थियों के खाते में पेंशन की किस्त पहुंची है, शेष पात्र लाभार्थी जिनका सत्यापन हो गया है, वह अगली किस्त से जुड़ जाएंगे। सत्यापन में दस्तावेज अधूरा रहने पर ही किस्त रोकी जाती है, नहीं तो अब पूरी व्यवस्था ऑनलाइन है। -रमेश कुमार, जिला समाज कल्याण अधिकारी, बलिया।
