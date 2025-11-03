81 हजार लोगों के खाते में नहीं पहुंची वृद्धावस्था पेंशन की राशि, NPCI न कराने पर रह जाएंगे वंचित

जागरण संवाददाता, बलिया। जिले में वृद्धावस्था पेंशन के लिए नए आवेदकों को लेकर कुल संख्या 2.51 लाख हो गई थी, लेकिन सत्यापन में 7141 छंट गए। 2.44 लाख 102 का समाज कल्याण विभाग की ओर से सत्यापन किया गया, लेकिन इधर 1.62 लाख 633 के खाते में प्रति लाभार्थी तीन हजार रुपये पहुंची हैं। 81469 के खाते में त्रैमासिक किस्त नहीं पहुंची है।

जिले के बुजुर्गों को 48.78 करोड रुपये पेंशन दिया गया है। जिसके खाते में यह राशि पहुंची है, वह तो खुश हैं, पात्र रहते हुए भी जिनके खाते में यह राशि नहीं पहुंची है, वह कई महीनों से विभाग का चक्कर लगा रहे हैं।

नवानगर के महुलानपार निवासी मरछिया देवी की उम्र 82 वर्ष है। एक साल पहले तक उन्हें पेंशन मिलता था, लेकिन इस वर्ष में कोई किस्त नहीं मिली है। इसी क्षेत्र के आदमपुर निवासी मैना देवी की उम्र 85 वर्ष है। इनको भी एक साल पहले तक पेंशन मिलता था, लेकिन इस वर्ष में कोई किस्त नहीं मिली है।

नवानगर के ही सिसोटार गांव के निवासी देवेंद्र चौधरी ने बताया कि मार्च में ही पेंशन के लिए आवेदन किया था, लेकिन अभी तक कोई किस्त नहीं मिली। अधिकारियों से पूछने पर वह भी कुछ स्पष्ट नहीं बता रहे हैं। इस तरह से और भी बुजुर्ग हैं जो ब्लाक और जिला मुख्यालय पर पेंशन के लिए कार्यालयाें का चक्कर काट रहे हैं।

एनपीसीआई का भी फंसा है पेच जिले में लगभग 50 हजार वृद्ध लाभार्थी ऐसे भी हैं जिनके खाते में पेंशन की धनराशि ई-केवाईसी कराने के बाद भी नहीं पहुंच पा रही है। सब कुछ होने के बाद नेशनल पेमेंट्स करपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) को लेकर पेच फंसा है। लाभार्थी जब तक एनपीसीआई नहीं कराएंगे, खाते में पेंशन की धनराशि नहीं जाएगी।

ऑनलाइन आवेदन करने के तरीके आधिकारिक वेबसाइट पर वृद्धावस्था पेंशन के विकल्प पर क्लिक करना होगा। पूछे गए विवरण, जैसे कि आपका नाम, पता, बैंक खाता विवरण, आय विवरण और अन्य व्यक्तिगत जानकारी भरना होगा। आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की कॉपी, और हाल की तस्वीर स्कैन करके अपलोड करना होगा।