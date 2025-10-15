जागरण संवाददाता, दोकटी (बलिया)। इंटरनेट मीडिया पर दो रुपए के पुराने सिक्के बेचकर लाखों रुपये कमाने के लालच में एक युवक से साइबर ठगों ने 1,06,398 रुपये ठग लिए। पीड़ित ने अब पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की गुहार लगाई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बक्सर के शिवपुर (नवानगर) निवासी छोटू सिंह लालगंज में देसी शराब दुकान पर सेल्समैन के रूप में कार्य करता है। उसने तहरीर में बताया कि इंटरनेट मीडिया पर एक विज्ञापन देखा, जिसमें दावा किया गया था कि दो रुपये के सिक्के बेचने पर 26 लाख रुपये तक कमाए जा सकते हैं।

विज्ञापन पर क्लिक करते ही उससे संपर्क किया गया और शुरुआत में रजिस्ट्रेशन के नाम पर 7,000 रुपये की मांग की गई। छोटू ने बताए गए खाते में पैसे भेज दिए। इसके बाद ठगों ने अलग-अलग बहानों से और भी रकम मांगनी शुरू की, आरोप है कि कभी 14,000 रुपये तो कभी अन्य शुल्कों के नाम पर पैसे लिए गए।