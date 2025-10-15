बलिया में दो रुपये के सिक्के के लिए 26 लाख का आफर, गंवा दिए एक लाख से ज्यादा
उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में एक व्यक्ति को दो रुपये के सिक्के के बदले 26 लाख रुपये का प्रस्ताव मिला। ऑनलाइन विज्ञापन के झांसे में आकर उसने रजिस्ट्रेशन और जीएसटी के नाम पर एक लाख रुपये से अधिक गंवा दिए। ठगी का एहसास होने पर उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और लोगों को ऑनलाइन फ्रॉड से सावधान रहने की सलाह दे रही है।
जागरण संवाददाता, दोकटी (बलिया)। इंटरनेट मीडिया पर दो रुपए के पुराने सिक्के बेचकर लाखों रुपये कमाने के लालच में एक युवक से साइबर ठगों ने 1,06,398 रुपये ठग लिए। पीड़ित ने अब पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की गुहार लगाई है।
बक्सर के शिवपुर (नवानगर) निवासी छोटू सिंह लालगंज में देसी शराब दुकान पर सेल्समैन के रूप में कार्य करता है। उसने तहरीर में बताया कि इंटरनेट मीडिया पर एक विज्ञापन देखा, जिसमें दावा किया गया था कि दो रुपये के सिक्के बेचने पर 26 लाख रुपये तक कमाए जा सकते हैं।
विज्ञापन पर क्लिक करते ही उससे संपर्क किया गया और शुरुआत में रजिस्ट्रेशन के नाम पर 7,000 रुपये की मांग की गई। छोटू ने बताए गए खाते में पैसे भेज दिए। इसके बाद ठगों ने अलग-अलग बहानों से और भी रकम मांगनी शुरू की, आरोप है कि कभी 14,000 रुपये तो कभी अन्य शुल्कों के नाम पर पैसे लिए गए।
इस तरह कुल 1,06,398 रुपये आनलाइन की ठगी हो गई। जब पैसे की लगातार मांग बढ़ती गई, तो छोटू को ठगी का शक हुआ। उन्होंने तत्काल पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी और तहरीर दी। इस संबंध में चौकी प्रभारी लालगंज आशुतोष मद्धेशिया ने बताया कि आनलाइन शिकायत दर्ज है, मामले की जांच की जा रही है।
