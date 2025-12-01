Language
    बलिया में 39 लाख की लागत से नई सड़क का होगा निर्माण, इन गांवों को होगा सीधा फायदा

    By Dhiraj Mishra Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 04:01 PM (IST)

    सिकंदरपुर, बलिया में पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत 39 लाख रुपये की लागत से सड़क निर्माण का शुभारंभ हुआ। नगर अध्यक्ष प्रतिनिधि संजय जायसवाल ने अस्पताल मोड़ से नगरा मार्ग को जोड़ने वाली इस सड़क का उद्घाटन किया। उनका कहना है कि यह परियोजना नगर के विकास के लिए महत्वपूर्ण है और ऐसे कार्य भविष्य में भी जारी रहेंगे।

    जागरण संवाददाता, सिकंदरपुर (बलिया)। आदर्श नगर पंचायत क्षेत्र में पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत करीब 39 लाख रुपये की लागत से एक महत्वपूर्ण सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया।

    इस संपर्क मार्ग का उद्घाटन नगर अध्यक्ष प्रतिनिधि संजय जायसवाल ने किया। यह नया मार्ग अस्पताल मोड़ से नगरा मार्ग को जोड़ते हुए क्षेत्रवासियों के लिए आवागमन को और भी सुगम बनाएगा।

    नगर अध्यक्ष प्रतिनिधि ने कहा कि नगर पंचायत क्षेत्र के समग्र विकास के लिए यह प्रकार की परियोजनाएं अत्यंत आवश्यक हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि आगामी दिनों में और भी विकास कार्य इसी प्रकार से किए जाएंगे।

