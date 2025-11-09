Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बल‍िया में पड़ोसियों ने पहले युवक को कुल्हाड़ी से काटा, फिर बीच सड़क पर रख दिया शव

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 04:10 PM (IST)

    बलिया के मनियर क्षेत्र में पड़ोसियों ने चंदन राजभर नामक एक युवक की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। नशे में धुत आरोपियों ने इस घटना को अंजाम दिया और शव को सड़क पर रख दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चंदन खेत की रखवाली के लिए जा रहा था, तभी उस पर हमला हुआ। अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया।

    prefferd source google
    Hero Image

    किसी बात को लेकर विवाद हो गया और आरोपितों ने चंदन का मुंह दबा लिया और पीटने लगे। 

    जागरण संवाददाता, बलिया। मनियर क्षेत्र के महलीपुर गांव में पड़ोसियों ने एक युवक ने कुल्हाड़ी से काटा डाला जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। नशे में धुत तीन आरोपितों ने घटना को अंजाम दिया। इसके बाद युवक के शव को बीच सड़क पर रख दिया। घटना रविवार रात साढ़े नौ बजे के आसपास युवक के घर से महज 50 मीटर की दूरी पर की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मृतक 24 वर्षीय चंदन राजभर के पिता गणेश राजभर की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित रघुनंदन राजभर व उसका भाई अभिनंदन राजभर पुत्र केदार राजभर निवासी महलीपुर व रिश्तेदार राजू राजभर पुत्र नागेंद्र राजभर निवासी करम्बर, थाना खेजूरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मामले में दो आरोपितों को उठाने की चर्चा है लेकिन पुलिस इससे इन्कार कर रही है।

    पिता गणेश राजभर ने तहरीर में बताया कि उनका बेटा चंदन राजभर प्रतिदिन की तरह खेत की रखवाली करने के लिए घर से डेरे के लिए जा रहा था। घर से डेरे की दूरी महज 120 मीटर के आसपास है। अभी वह घर से 50 मीटर दूर ही पहुंचा था कि गांव में ही सड़क के किनारे पुलिया के पास पड़ोसी तीनों युवक पहले से मौजूद थे।

    वहां किसी बात को लेकर विवाद हो गया और आरोपितों ने चंदन का मुंह दबा लिया और पीटने लगे। आरोपित नशे में थे, ऐसे में दो युवकों ने उसका हाथ पकड़ लिया और एक ने ताबड़तोड़ कुल्हाड़ी से सात वार कर दिए। चार वार सिर पर, दो बार पीठ पर और एक वार गर्दन पर लगते ही चंदन लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा और आरोप‍ितों ने उसे सड़क पर फेंक द‍िया। वहां से गुजर रहे लोगों ने घटना को देखा और तत्काल स्वजन को सूचना दी।

    स्वजन मौके पर पहुंचे तब तक आरोपित फरार हो चुके थे। आनन फानन घायल को निजी साधन से जिला अस्पताल लेकर पहुंचे लेकिन डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक पूर्व प्रधान का पोता था। चंदन के पिता गणेश के ताऊ पारस राजभर गांव के प्रधान रह चुके थे। घटना की जानकारी मिलते ही बांसडीह सीओ जयशंकर मिश्र समेत पुलिस फोर्स व फारेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंची और जांच की।