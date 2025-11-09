जागरण संवाददाता, बलिया। मनियर क्षेत्र के महलीपुर गांव में पड़ोसियों ने एक युवक ने कुल्हाड़ी से काटा डाला जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। नशे में धुत तीन आरोपितों ने घटना को अंजाम दिया। इसके बाद युवक के शव को बीच सड़क पर रख दिया। घटना रविवार रात साढ़े नौ बजे के आसपास युवक के घर से महज 50 मीटर की दूरी पर की है।

मृतक 24 वर्षीय चंदन राजभर के पिता गणेश राजभर की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित रघुनंदन राजभर व उसका भाई अभिनंदन राजभर पुत्र केदार राजभर निवासी महलीपुर व रिश्तेदार राजू राजभर पुत्र नागेंद्र राजभर निवासी करम्बर, थाना खेजूरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मामले में दो आरोपितों को उठाने की चर्चा है लेकिन पुलिस इससे इन्कार कर रही है।

पिता गणेश राजभर ने तहरीर में बताया कि उनका बेटा चंदन राजभर प्रतिदिन की तरह खेत की रखवाली करने के लिए घर से डेरे के लिए जा रहा था। घर से डेरे की दूरी महज 120 मीटर के आसपास है। अभी वह घर से 50 मीटर दूर ही पहुंचा था कि गांव में ही सड़क के किनारे पुलिया के पास पड़ोसी तीनों युवक पहले से मौजूद थे।

वहां किसी बात को लेकर विवाद हो गया और आरोपितों ने चंदन का मुंह दबा लिया और पीटने लगे। आरोपित नशे में थे, ऐसे में दो युवकों ने उसका हाथ पकड़ लिया और एक ने ताबड़तोड़ कुल्हाड़ी से सात वार कर दिए। चार वार सिर पर, दो बार पीठ पर और एक वार गर्दन पर लगते ही चंदन लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा और आरोप‍ितों ने उसे सड़क पर फेंक द‍िया। वहां से गुजर रहे लोगों ने घटना को देखा और तत्काल स्वजन को सूचना दी।