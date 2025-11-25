Language
    बलिया में आठ दिसंबर से होगा राष्ट्रीय कुश्ती का आयोजन, 28 राज्यों की टीमें लेंगी भाग

    By Lavkush Singh Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 07:38 PM (IST)

    बलिया में 8 दिसंबर से राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन होगा, जिसमें 28 राज्यों की टीमें भाग लेंगी। उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ इस आयोजन को सफल बनाने में जुटा है। इस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता को लेकर खिलाड़ियों में भारी उत्साह है। वे अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए तैयार हैं।

    आठ दिसंबर से होगा राष्ट्रीय कुश्ती का आयोजन।

    जागरण संवाददाता, बलिया। जनपद में आठ से 12 दिसंबर तक 69वीं राष्ट्रीय विद्यालयी कुश्ती प्रतियोगिता आयोजन किया जाएगा। स्कूल गेम्स फेडरेशन आफ इंडिया के द्वारा आयोजित की जाने वाली फ्रीस्टाइल अंडर 17 बालक व बालिका वर्ग की उक्त राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में देश के 28 राज्यों, आठ केंद्र शासित प्रदेशों के अलावा आठ अन्य यूनिट की कुल 44 टीमों से 440 बालक व 440 बालिका खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे।

    प्रतियोगिता में 220 कोच मैनेजर भी प्रतिभाग करेंगे। मंगलवार को परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता के प्रेस कांफ्रेंस का आयोजन किया गया। परिवहन मंत्री ने शुभंकर 'गज केशरी' का अनावरण किया।

    उन्होंने कहा कि बलिया की गरिमा के अनुरूप राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। सफल आयोजन के लिए विभिन्न समितियों का गठन कर दिया गया है। संयुक्त शिक्षा निदेशक आजमगढ़ मंडल, जिला विद्यालय निरीक्षक एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आयोजन की सफलता के लिए कार्ययोजना का निर्धारण कर कार्य किया जा रहा है।

    देश के विभिन्न हिस्सों से आ रहे खिलाड़ियों की प्रतियोगिता के अलावा आवास, परिवहन एवं भोजन के लिए उच्चस्तरीय व्यवस्था की जा रही है। पूर्व संयुक्त शिक्षा निदेशक आजमगढ़ मंडल नवल किशोर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में प्रतियोगिता की तैयारियों के लिए निर्धारित समितियों की बैठक आयोजित की गई।

    जिला विद्यालय निरीक्षक देवेंद्र कुमार गुप्ता ने कहा कि जनपद में आए प्रत्येक खिलाड़ियों, निर्णायकों, प्रशिक्षकों के सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मनीष कुमार सिंह ने प्रतियोगिता को राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप आयोजित करने के लिए आवश्यक सुझाव दिए।

    मंडलीय क्रीड़ा सचिव दिनेश कुमार सिंह ने कार्यक्रम की रूपरेखा पर विस्तृत प्रकाश डालते हुए विभिन्न समिति सदस्यों को उनके उत्तरदायित्व बताया। स्कूल गेम्स फेडरेशन आफ इंडिया के तकनीकी समिति के सदस्य एवं जिला व्यायाम शिक्षक विनोद कुमार सिंह ने आयोजन के तकनीकी पहलुओं पर प्रकाश डाला।

    इस दौरान प्रफुल्ल कुमार श्रीवास्तव, राकेश कुमार पांडेय, शशि प्रकाश राय, शिवशंकर सिंह, श्याम ललित, रामचल प्रसाद, कमलेश तिवारी, जय बहादुर यादव, विवेकानंद प्रसाद, प्रवीण राय, प्रवेंद्र यादव, दिवाकर पांडेय, किरण सिंह, अनुज सिंह आदि मौजूद रहे।