बलिया में 8 से 12 दिसंबर तक राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन, ब्रजेश पाठक करेंगे शुभारंभ

जागरण संवाददाता, बलिया। वीर लोरिक स्टेडियम में 8 से 12 दिसंबर तक होने वाली 69वीं राष्ट्रीय विद्यालयी कुश्ती प्रतियोगिता का शुभारंभ प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक करेंगे।

उनका हेलीकाप्टर पुलिस लाइन में दोपहर 12 बजे पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में उतरेगा। स्कूल गेम्स फेडरेशन आफ इंडिया के द्वारा आयोजित की जाने वाली फ्रीस्टाइल अंडर 17 बालक व बालिका वर्ग की उक्त राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में देश के 28 राज्यों 8 केंद्र शासित प्रदेशों के अलावा 8 अन्य यूनिट की कुल 44 टीमों से 440 बालक व 440 बालिका खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। प्रतियोगिता में 220 कोच मैनेजर भी प्रतिभाग करेंगे।