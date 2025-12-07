Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बलिया में 8 से 12 दिसंबर तक राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन, ब्रजेश पाठक करेंगे शुभारंभ

    By Milan Kumar Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 08:23 PM (IST)

    बलिया के वीर लोरिक स्टेडियम में 8 से 12 दिसंबर तक 69वीं राष्ट्रीय विद्यालयी कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, बलिया। वीर लोरिक स्टेडियम में 8 से 12 दिसंबर तक होने वाली 69वीं राष्ट्रीय विद्यालयी कुश्ती प्रतियोगिता का शुभारंभ प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक करेंगे।

    उनका हेलीकाप्टर पुलिस लाइन में दोपहर 12 बजे पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में उतरेगा। स्कूल गेम्स फेडरेशन आफ इंडिया के द्वारा आयोजित की जाने वाली फ्रीस्टाइल अंडर 17 बालक व बालिका वर्ग की उक्त राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में देश के 28 राज्यों 8 केंद्र शासित प्रदेशों के अलावा 8 अन्य यूनिट की कुल 44 टीमों से 440 बालक व 440 बालिका खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। प्रतियोगिता में 220 कोच मैनेजर भी प्रतिभाग करेंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें