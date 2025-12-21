Language
    कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में स्थापित होंगे म्यूजिक लैब, छात्राओं को दी जाएगी संगीत जानकारी

    By Milan Kumar Gupta Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 03:11 PM (IST)

    बलिया जिले में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में म्यूजिक लैब स्थापित किए जाएंगे। इन म्यूजिक लैब में छात्राओं को संगीत की जानकारी दी जाएगी, ज ...और पढ़ें

    कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में स्थापित होंगे म्यूजिक लैब।

    जागरण संवाददाता, बैरिया (बलिया)। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं को शैक्षिक शिक्षा के साथ-साथ सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाने की दिशा में शासन ने महत्वपूर्ण पहल की है। छात्राओं को गीत-संगीत में निपुण बनाने के उद्देश्य से प्रत्येक कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में म्यूजिक लैब स्थापित की जाएगी। इसके लिए शासन द्वारा प्रति विद्यालय 9 लाख 75 हजार रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है।

    म्यूजिक लैब की स्थापना से छात्राओं को शास्त्रीय, लोक एवं आधुनिक संगीत की विधिवत जानकारी दी जाएगी। शासन का मानना है कि संगीत शिक्षा से छात्राओं की रचनात्मक क्षमता का विकास होगा और उनका मानसिक व भावनात्मक विकास भी बेहतर ढंग से हो सकेगा।

    लोक संगीत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से छात्राओं को वाद्य यंत्रों और गायन का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे वे अपनी प्रतिभा को मंच पर प्रस्तुत कर सकेंगी। इस योजना से कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में पढ़ाई का वातावरण और अधिक रोचक बनेगा।

    नए वर्ष में सत्यापन का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। अगले महीने तक सभी विद्यालयों में सत्यापन कर रिपोर्ट शासन को प्रेषित की जाएगी। इस पहल से कस्तूरबा गांधी विद्यालयों की छात्राओं को शिक्षा के साथ संगीत के क्षेत्र में भी नई पहचान मिलेगी। -पंकज कुमार मिश्रा, खंड शिक्षा अधिकारी, बैरिया।