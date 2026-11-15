सोनिया गांधी की किताब पर विवाद: MLC रविशंकर सिंह पप्पू बोले- 'राजीव गांधी की सुरक्षा में नहीं हुई थी कोई कमी' 

जागरण संवाददाता, बलिया। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर पर सोनिया गांधी की पुस्तक में राजीव गांधी की एसपीजी सुरक्षा बहाल नहीं किए जाने को लेकर लगाए गए आरोपों पर उनके पौत्र एवं भाजपा के एमएलसी रविशंकर सिंह पप्पू ने शनिवार को कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि चंद्रशेखर जी ने राजीव गांधी को एसपीजी से भी अधिक सुरक्षा उपलब्ध कराई थी।

एमएलसी पप्पू सिंह ने दावा किया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने करीब 40 एसपीजी कमांडो को एसपीजी से हटाकर राजीव गांधी की सुरक्षा में लगाया था। उनकी सभाओं में 200 से 250 पुलिसकर्मी तैनात रहते थे, जो सामान्य प्रोटोकॉल से भी अधिक था।

उन्होंने कहा कि राजीव गांधी की सुरक्षा में कोई कमी नहीं रखी गई थी। उन्होंने सोनिया गांधी से सवाल किया कि राजीव गांधी की हत्या के समय कितने सुरक्षाकर्मी तैनात थे और कितने पुलिसकर्मी शहीद हुए थे, इसका भी उल्लेख किया जाना चाहिए।