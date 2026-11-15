बलिया में सारनाथ एक्सप्रेस की चपेट में आने से पुलिस उप निरीक्षक की मौत, परिवार में कोहराम

जागरण संवाददाता, बलिया। जिले के चितबड़ागांव क्षेत्र के ग्राम पंचायत धर्मापुर नवकापुरा रेलवे क्रॉसिंग के पास शनिवार रात 8:30 बजे के करीब सारनाथ एक्सप्रेस की चपेट में आने से उप निरीक्षक संदीप कुमार की मौत हो गई।

वह वर्ष 2023 बैच के उप निरीक्षक थे और उनकी पहली तैनाती चितबड़ागांव थाने में हुई थी। मूल रूप से संतकबीरनगर जनपद के निवासी संदीप कुमार के परिवार में पत्नी और एक बच्चा बताया जा रहा है। पत्नी व बच्चे गांव में ही है।