शादीशुदा प्रेमिका से मिलने आए प्रेमी की जमकर धुनाई, पुलिस को सौंपा

जागरण संवाददाता, बलिया। शादीशुदा प्रेमिका से मिलने उसके मायके पहुंचा अल्पसंख्यक समुदाय के युवक की ग्रामीणो ने जमकर की खातिरदारी। 112 नंबर की पीआरबी बैन को बुलाकर सौंपा पुलिस को।पुलिस ने युवक पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के बाद न्यायालय को किया चालान।

मामला बैरिया थाना क्षेत्र के एक गांव का है।जहां की एक युवती की मुलाकात अकबरपुर अवस्थित मखदूम बाबा के मजार पर बिहार के एकमा थाना क्षेत्र के बनकटा गांव निवासी जमशेद अली से छः माह पूर्व हुई थी।

बातचीत के दौरान दोनों में नजदीकियां बढ़ गई। दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे, जबकि युवती हिंदू समुदाय से है,और पहले से शादीशुदा है।

जो अपने मायके में ही रहती है, जिससे पहले भी कई बार छुप-छुप कर आकर उक्त युवक युवती से मिल चुका था बुधवार को फिर चुपके से मिलने के लिए उक्त बिहार से युवती के गांव पहुंच गया।

जैसे ही घर में घुसा, आसपास के युवकों ने उसे पकड़ लिया। जमकर धुलाई की,और पुलिस को सौंप दिया। पुलिस उक्त युवक को संबंधित धाराओं में मामला दर्ज करने के बाद न्यायालय के सपुर्द कर दिया है।