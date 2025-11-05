जागरण संवाददाता, बलिया। बांसडीह से भाजपा विधायक केतकी सिंह ने बिहार चुनाव को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि लालू के कारनामों का कलंक तेजस्वी पर जब तक रहेगा तब तक राजद की सरकार बिहार में नहीं बनेगी।

उन्होंने बुधवार को कहा कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बनने जा रही है। जिस तरह से बिहार के लोगों में डर का माहौल पैदा किया गया है उसको वहां की जनता अब तक नहीं भूली है। वहां के लोगों की इतनी भी याद्दाश्त कमजोर नहीं है कि वह आपातकाल जैसी स्थिति को भूल जाएं।