Indian Railways News: रेल यात्रियों की बढ़ी मुश्किलें, अब एक दिन गैप लेकर चलेंगी सारनाथ और हरिहरनाथ एक्सप्रेस

जागरण संवाददाता, बलिया। अगले ढाई महीने में अप डाउन मिलकर 60 दिन निरस्त रहेगी सारनाथ एक्सप्रेस, हरिहरनाथ एक्सप्रेस। हरिहर नाथ एक्सप्रेस को भी रेलवे अंतराल पर चला रहा है। जिससे यात्रियों को घोर परेशानी हो रही है। यात्री कहते सुने जा रहे हैं कि कोहरे के कारण ट्रेनों को अंतराल देकर चलने का निर्णय लिया गया है, किंतु रेल अधिकारियों को बताना चाहिए कि अभी कोहरा देश के किस कोने में पड़ रहा है। यात्रियों का कहना है कि कहीं कोहरा नहीं पड़ रहा है। रेलवे के अधिकारी अपने तुगलकी फरमान से यात्रियों को परेशान कर रहे हैं।

रेलवे सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अप सारनाथ एक्सप्रेस 15159 छपरा दुर्ग आगामी 6 दिसंबर 8 दिसंबर 10 दिसंबर 13 दिसंबर 15 दिसंबर 17 दिसंबर 20 दिसंबर 22 दिसंबर 24 दिसंबर 29 दिसंबर व 31 दिसंबर को छपरा से दुर्गा नहीं रवाना होगी।

वहीं जनवरी में 3 जनवरी 5 जनवरी 7 जनवरी 10 जनवरी 12 जनवरी 14 जनवरी 17 जनवरी 19 जनवरी 21 जनवरी 24 जनवरी 26 जनवरी 28 जनवरी 31 जनवरी व फरवरी में 2 फरवरी 4 फरवरी 7 फरवरी 9 फरवरी 11 फरवरी व 14 फरवरी को सारनाथ एक्सप्रेस दुर्गा के लिए नहीं चलाई जाएगी।

इसी तरह 15160 डाउन दुर्ग छपरा एक्सप्रेस 7 दिसंबर 9 दिसंबर 11 दिसंबर 14 दिसंबर 16 दिसंबर 18 दिसंबर 21 दिसंबर 23 दिसंबर 25 दिसंबर 28 दिसंबर 30 दिसंबर 1 जनवरी 4 जनवरी 6 जनवरी 8 जनवरी 11 जनवरी 13 जनवरी 15 जनवरी 18 जनवरी 20 जनवरी 22 जनवरी 25 जनवरी 27 जनवरी 29 जनवरी 1 फरवरी 3 फरवरी 5 फरवरी 8 फरवरी 10 फरवरी 12 फरवरी व 15 फरवरी को दुर्ग से छपरा के लिए नहीं चलेगी।

इसी क्रम में 14523 अप बरौनी अंबाला के बीच चलने वाली हरिहरनाथ एक्सप्रेस 8 दिसंबर को 11 दिसंबर 15 दिसंबर 18 दिसंबर 22 दिसंबर 25 दिसंबर 29 दिसंबर 1 जनवरी 5 जनवरी 8 जनवरी 12 जनवरी 15 जनवरी 19 जनवरी 22 जनवरी 26 जनवरी 29 जनवरी व फरवरी में 2 फरवरी 5 फरवरी 9 फरवरी 12 फरवरी 16 फरवरी 19 फरवरी 23 फरवरी को बरौनी से अंबाला के लिए नहीं चलेगी।

इसी क्रम में 14524 डाउन अंबाला बरौनी हरिहरनाथ एक्सप्रेस 6 दिसंबर 9 दिसंबर 13 दिसंबर 16 दिसंबर 20 दिसंबर 23 दिसंबर 27 दिसंबर 30 दिसंबर 3 जनवरी 6 जनवरी 10 जनवरी 13 जनवरी 17 जनवरी 20 जनवरी 24 जनवरी 27 जनवरी 3 फरवरी 7 फरवरी 14 फरवरी 17 फरवरी 21 फरवरी 24 फरवरी को अंबाला से बरौनी के लिए नही प्रस्थान करेगी।