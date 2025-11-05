Language
    पिकअप से बिहार ले जाई जा रही 2400 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब, चालक गिरफ्तार

    By Vidyabhushan Chaubey Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 07:05 AM (IST)

    बलिया पुलिस ने खवासपुर मार्ग पर 2600 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब से भरी पिकअप वैन जब्त की। चालक गिरफ्तार, जबकि एक व्यक्ति भागने में सफल रहा। पांच लोगों पर मुकदमा दर्ज। पूछताछ में चालक ने बताया कि शराब बिहार चुनाव के दौरान खपाने के लिए ले जाई जा रही थी। एक अन्य कार्रवाई में 30 लीटर कच्ची शराब के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार।

    जागरण संवाददाता, बलिया। स्थानीय पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध अंग्रेजी शराब की खेप बरामद की है। बैरिया पुलिस ने खवासपुर मार्ग से बिहार ले जाई जा रही लगभग 2600 लीटर अंग्रेजी शराब के साथ एक पिकअप वाहन को जब्त किया है।

    मौके से चालक को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि एक अन्य व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। मामले में पांच लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है।

    चांद दियर चौकी इंचार्ज श्याम प्रकाश मिश्रा मंगलवार रात लक्ष्मण छपरा मठ धज्जू गिरी मोड़ के पास वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान एक पिकअप वाहन तेज रफ्तार से बिहार की ओर जाता दिखाई दिया। इशारा करने पर वाहन नहीं रुका, तो इसकी सूचना जयप्रकाश नगर चौकी इंचार्ज मयंक कुमार को दी गई।

    मयंक कुमार ने तत्काल घेराबंदी कर वाहन को शंकर नगर के निकट रोक लिया। जांच के दौरान वाहन से 320 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद हुई। चालक चंदन सिंह यादव निवासी जनेयू पुर थाना सुखपुरा को गिरफ्तार किया गया, जबकि एक युवक फरार हो गया।

    क्षेत्राधिकारी बैरिया मोहम्मद फहीम कुरैशी ने बताया कि जब्त शराब में रायल स्टैग की 50 पेटियां (600 बोतलें, प्रत्येक 750 मिलीलीटर) कुल 450 लीटर, फ्रूटी पैक शराब की 220 पेटियां (10,560 फ्रूटी) कुल 1,900 लीटर शराब बरामद की गई है।

    चालक से पूछताछ के आधार पर पुलिस ने विकेश कुमार सिंह, निवासी खवासपुर, थाना बड़हरा, जनपद भोजपुर (बिहार), अमरजीत सिंह, निवासी सिताब दियारा, विनोद यादव, निवासी खराहाटांड़, थाना गड़वार, विक्की सिंह, पता अज्ञात व गिरफ्तार चालक चंदन सिंह यादव निवासी ग्राम तपनी पोस्ट जनऊपुर थाना सुखपुरा पर मुकदमा दर्ज किया गया है।

    पुलिस की पूछताछ में गिरफ्तार चालक चंदन ने बताया कि यह शराब बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान खपाने के उद्देश्य से ले जाई जा रही थी।

    वहीं, दूसरी तरफ इसी क्रम में जयप्रकाश नगर चौकी इंचार्ज मयंक कुमार ने अलग कार्रवाई करते हुए 30 लीटर कच्ची शराब के साथ रिंकू मियां निवासी लाला टोला, सिताब दियर, थाना रिविलगंज, सारण (बिहार) को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया।