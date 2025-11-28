Language
    बलिया में दो बाइकों की टक्कर में एक की मौत, दो घायल

    By Vinay Kumar Singh Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 08:53 PM (IST)

    बलिया के सुखपुरा में सिकंदरपुर बलिया मार्ग पर दो बाइकों की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई और दो घायल हो गए। भरखरा गांव के सन्नी राजभर और कन्हैया राजभर बलिया जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहाँ अज्ञात बाइक सवार की मौत हो गई। पुलिस मृतक की पहचान करने में जुटी है।

    जागरण संवाददाता, सुखपुरा(बलिया)। थाना क्षेत्र के माया ब्रह्मस्थान के सामने सिकंदरपुर बलिया मार्ग पर शुक्रवार की शाम दो बाइकों की आमने-सामने हुई जोरदार टक्कर में एक बाइक सवार की मौत हो गई जबकि दो घायल हो गए। थाना क्षेत्र के भरखरा गांव के सन्नी राजभर (27) व कन्हैया राजभर(26) एक बाइक से बलिया की तरफ जा रहे थे। माया ब्रह्म स्थान के सामने से आ रही बाइक से जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए।

    सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजवाया, जहां इलाज के दौरान एक अज्ञात बाइक सवार की मौत हो गई। मृतक की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस उसके पहचान का प्रयास कर रही है। दूसरे बाइक पर सवार सन्नी की हालत गंभीर होने के कारण चिकित्सकों ने उसे वाराणसी रेफर कर दिया जबकि कन्हैया का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है।