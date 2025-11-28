बलिया में दो बाइकों की टक्कर में एक की मौत, दो घायल

जागरण संवाददाता, सुखपुरा(बलिया)। थाना क्षेत्र के माया ब्रह्मस्थान के सामने सिकंदरपुर बलिया मार्ग पर शुक्रवार की शाम दो बाइकों की आमने-सामने हुई जोरदार टक्कर में एक बाइक सवार की मौत हो गई जबकि दो घायल हो गए। थाना क्षेत्र के भरखरा गांव के सन्नी राजभर (27) व कन्हैया राजभर(26) एक बाइक से बलिया की तरफ जा रहे थे। माया ब्रह्म स्थान के सामने से आ रही बाइक से जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए।