पैदल जीटी रोड पार कर रहे मजदूर को बाइक ने मारी टक्कर, सड़क हादसे में हुई मौत

हनुमानगंज में सड़क पार करते समय एक मजदूर की बाइक से टक्कर हो गई जिसमें मजदूर समेत दो बाइक सवार घायल हो गए। सरपतीपुर गांव के शहजादे उर्फ़ जादे (40) घर लौट रहे थे तभी एक बाइक ने उन्हें टक्कर मार दी। चारों घायलों को अस्पताल भेजा गया लेकिन शहजादे ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

संवाद सूत्र, हनुमानगंज । सराय‌इनायत थाना क्षेत्र के सरपतीपुर गांव के निकट पैदल जीटी रोड पार कर रहे मजदूर की दो पहिया वाहन से टक्कर हो गई जिसमें एक मजदूर समेत दो बाइक सवार युवक भी गंभीर रूप से घायल हो गए स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को सीएचसी बनी भेजा किंतु रास्ते में ही मजदूर की मौत हो गई।

सरपतीपुर गांव निवासी शहजादे उर्फ़ जादे 40पुत्र स्व ,अहमद अली मजदूरी करके शनिवार रात 8 घर आ रहा था। वह घर के सामने पैदल सड़क पार कर रहा था तभी हनुमानगंज की ओर से आ रही एक बाइक ने टक्कर मार दिया।