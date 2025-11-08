अनुष्का को फर्जी आईपीएस का पता लगते ही बनाया बंधक, 731 दिन बाद गई मायके
बलिया के दोकटी में, फर्जी आईपीएस अधिकारी से शादी करने वाली अनुष्का ने बताया कि ससुराल में उसे बंधक बनाकर रखा गया। विरोध करने पर प्रताड़ित किया गया और मायके जाने से रोका गया। परिजनों से बात करने पर भी पहरा था। पति के फर्जीवाड़े का पता चलने पर वह 731 दिन बाद घर लौटी और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की हैं।
जागरण संवाददाता दोकटी (बलिया)। फर्जी आईपीएस अधिकारी बनकर शादी करने वाले सुधीर कुमार राम की पत्नी अनुष्का ने बताया कि शादी के एक हफ्ते बाद से ही इन लोगों के चाल चलन व व्यवहार से तंग आकर जब मैंने विरोध किया तो इन लोगों ने मुझे घर में कैद कर दिया मेरे साथ सास, ससुर व ननद का पहरा बराबर ही रहता था।
मेरा मोबाइल छीन लिया गया था जब भी मेरे स्वजन फोन करते थे तो आकर मुझे लोग कहते थे कि कुछ भी बात उल्टा सीधा नहीं करना है नहीं तो अंजाम बुरा होगा। बताया कि जब मैं बात करती थी तो चार लोग मेरे साथ खड़े हो जाते थे इसलिए मैं अपनी बात खुलकर स्वजनों को नहीं बता पाती थी। जब भी मैं घर जाने की बात करती थी तो लोग बुरा भला कहने लगते थे।
जब मैं अपने पति से कहा कि आप लोगों का बात व्यवहार अच्छा नहीं है। आप लोग बड़े ओहदे पर तैनात हैं, आप बड़े अधिकारी हैं किंतु बात विचार करने की शैली घटिया थी। जब मुझे शक हुआ तो मैं इसे तहकीकात करना शुरू किया तो पता चला कि सब कुछ फ्रॉड है।
मैं बार-बार इन लोगों से अपने मायके जाने के लिए कहती थी तो यह लोग परेशान करने पर उतर आते थे। तरह-तरह की धमकियां भी देते थे। जब मुझे यह कंफर्म हो गया यह फर्जी आईपीएस अधिकारी बना हुआ है तो मैं गांव से अपने भांजे को बुलाया और 231 दिन के बाद 9 अक्टूबर को किसी तरह घर आए जब मैं इन लोगों की करतूत खोलने की बात कही तो जान से मारने की धमकी दिया करते थे। मैंने तंग आकर पुलिस अधीक्षक के यहां आवेदन दिया और आज थाने में बयान देने के लिए आई हूं।
साथ ही थानाध्यक्ष से आग्रह किया कि सभी आरोपियों को यथाशीघ्र गिरफ्तार किया जाए जिस पर थानाध्यक्ष ने आश्वासन दिया के शादी का अगुवा सहित सभी आरोपियों को यथाशीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। थाना अध्यक्ष अनुपम जायसवाल ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई है। जल्द ही आरोपी सलाखों के अंदर होंगे।
