जागरण संवाददाता, बलिया। जिले में फर्जी आइपीएस बन कोलकाता की लड़की से शादी रचाने वाला मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने पत्नी की शिकायत पर आरोपित सुधीर कुमार राम पुत्र वीरेन्द्र कुमार राम निवासी हृदयपुर, थाना दोकटी, जनपद बलिया को गिरफ्तार कर शुक्रवार को जेल भेज दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बिहार के गोपलगंज जिले के बासदेवा की रहने वाली अनुष्का ने तहरीर में बताया कि वह कोलकाता के चितपुर में रहती हैं। पश्चिम बंगाल के हुगली के रिसड़ा श्रीरामपुर उत्तरपाड़ा में रह रहे शशिभूषण दुबे ने मेरे पिता हरिराम को बताया कि सुधीर कुमार राम वर्ष 2021 बैच का आइपीएस अधिकारी है और राजस्थान में तैनात है। अभी उसकी शादी नहीं हुई है।

इसके बाद दोनों के स्वजन में बातचीत हुई और लड़का व उसका परिवार कोलकाता आने के लिए राजी हो गए। इसी वर्ष दो मार्च को कोलकाता में हम दोनों की शादी हो गई। वहां से कुछ दिन बाद मुझे बलिया के दोकटी स्थित आवास पर लाया गया। इस दौरान सुधीर पत्नी को फर्जी आइपीएस का कार्ड दिखाता रहा और वर्दी में घूमता रहा।

हालांकि अनुष्का को शक हुआ तो वह तैनाती स्थल पर पति के साथ जाने की जिद करती रही। पत्नी के जिद के बीच सुधीर उसे मऊ के एक होटल में घुमाने ले गया। वहां भी पत्नी ने पूछा कि यहां आपकी तैनाती है तो सुधीर मुकर गया। अनुष्का ने शक होने पर इसकी जानकारी अपने पिता हरिराम व मौसा बनिया प्रसाद को फोन पर दी।कागज की पड़ताल व फर्जी आइपीएस की जानकारी मिलने के बाद अनुष्का का भांजा बलिया पहुंचा और उसे कोलकाता ले गया।

आरोप है कि मामला उजागर होने पर सुधीर अनुष्का व उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देने लगा। पुलिस ने इस मामले में सुधीर कुमार राम समेत उसके पिता वीरेन्द्र कुमार राम, मां अस्तुरन देवी, बहन शीतल उर्फ सुशीला व मध्यथ करने वाले शशिभूषण दुबे के खिलाफ मामला दर्ज किया। फर्जी आइपीएस को गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई।