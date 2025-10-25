बिहार में बीयर के साथ पकड़े गए भाजपा के पूर्व विधायक, बलिया से है कनेक्शन

जागरण संवाददाता, बल‍िया। बिहार के चुनाव में यूपी के रंग घुल चुके हैं और नेताओं का आख‍िरी दौर में चुनाव प्रचार का जोर भी खूब नजर आ रहा है। लेक‍िन ब‍िहार चुनाव में नेताओं पर भी आयोग का चाबुक चल रहा है। इसी कड़ी में बल‍िया से होकर ब‍िहार के बेतिया में गए भाजपा के पूर्व विधायक और उनके ड्राइवर को बीयर की तीन केन संग गिरफ्तार कर ल‍िया गया है।

भाजपा नेता धनंजय कन्नौजिया नगरा ब्लाक के जमुआंव के रहने वाले हैं। वह बेल्थरारोड से भाजपा के विधायक रह चुके हैं। इस बाबत प्राप्‍त जानकारी के अनुसार बिहार अंतर्गत बेतिया के नौतन थाना क्षेत्र में भाजपा के पूर्व विधायक धनंजय कन्नौजिया को ड्राइवर और वाहन के साथ गिरफ्तार करने की जानकारी सामने आई है।

बेल्थरारोड के पूर्व भाजपा विधायक बिहार के नौतन थाना के बरियारपुर बार्डर पर मजिस्ट्रेट व एएसबी की वाहन चेकिंग में शुक्रवार की शाम वाहन की डिग्गी में रखी गयी तीन केन बियर संग पकड लिए गये। इस दौरान वाहन चला रहे उनके साथ दिलीप सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया।

शनिवार को इसकी जानकारी होते ही नगरा क्षेत्र में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है।इधर बिहार के नौतन पुलिस ने वाहन को सीज करते हुए पूर्व विधायक व उनके चालक दिलिप सिंह को गिरफ्तार कर कार्यवाई में जुट गयी है।

बेल्थरारोड के पूर्व भाजपा विधायक धनंजय कन्नौजिया बिहार के बेतिया जिले में चुनाव प्रचार करने जा रहे थे। इसी बीच नौतन थाना के बरियारपुर बार्डर पर शुक्रवार की शाम अवैध पदार्थ व चुनावी गडबडी करने वालो की जाँच मजिस्ट्रेट व एसएसबी कर रही थी।

विधायक की कार में रखी ब्रीफकेस में तीन बोतल बीयर मिली। जिस पर एसएसबी ने कडी कार्यवायी करते हुये वाहन को सीज कर पूर्व विधायक धनंजय कन्नौजिया व उनके वाहन को चला रहे दिलीप सिंह राजपुर थाना उभाँव को गिरफ्तार कर नौतन पुलिस को सौंप दिया।