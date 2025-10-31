बिना अनुमति व सुरक्षा उपकरण के बिजली कार्य पर रोक, जिम्मेदार ठहराए जाएंगे टेक्नीशियन

जागरण संवाददाता, बलिया। बिजली विभाग में लापरवाही पर लगाम कसने के लिए पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने बड़ा कदम उठाया है। अब सिकंदरपुर उपखंड क्षेत्र में कोई भी लाइनमैन बिना कार्य अनुमति पत्र और सेफ्टी इक्विपमेंट (सुरक्षा उपकरण) के बिजली कार्य नहीं करेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर विभागीय कार्रवाई तय मानी जाएगी।

आदेश में कहा गया है कि सभी उपकेंद्रों पर कार्यरत विभागीय तकनीशियन और परिचालन कार्य देखने वाले कर्मचारी यह सुनिश्चित करें कि सुरक्षा उपकरणों का पूर्ण उपयोग हो। यदि किसी लाइनमैन द्वारा बिना सेफ्टी इक्विपमेंट के बिजली लाइन पर कार्य किया जाता है, तो उस स्थिति में लाइन का पूर्ण शटडाउन देने वाले विभागीय तकनीशियन को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।